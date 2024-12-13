Créez des Vidéos de Prévention du Phishing Instantanément avec l'AI
Transformez facilement vos scripts de sécurité en vidéos percutantes de sensibilisation au phishing en utilisant des avatars AI pour des campagnes de formation complètes pour les employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes sur la cybersécurité pour le personnel général, montrant comment identifier les e-mails de phishing suspects. Le style visuel et audio doit être corporatif avec une voix claire et autoritaire et des textes en surbrillance à l'écran, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un message précis.
Produisez une vidéo explicative percutante de 30 secondes conçue pour la direction, avec des visuels rapides de style infographique et une narration concise et percutante. Ce court segment doit se concentrer sur des conseils rapides pour signaler les activités suspectes dans des scénarios réels, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
Concevez une vidéo de prévention du phishing de 75 secondes spécifiquement pour les travailleurs à distance, présentant les meilleures pratiques pour sécuriser les réseaux domestiques contre les attaques de phishing potentielles. Le style visuel doit être moderne et épuré, incorporant des extraits d'enregistrement d'écran, complétés par une voix calme et rassurante générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Programmes de Formation au Phishing Étendus.
Développez efficacement une suite complète de vidéos de sensibilisation au phishing et de modules de formation en cybersécurité pour tous les employés, atteignant un public plus large.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Augmentez la participation des employés et la rétention des connaissances dans la formation à la prévention du phishing avec du contenu vidéo dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI pour les employés ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation AI engageantes en utilisant des avatars AI professionnels et une interface intuitive de texte à vidéo, simplifiant considérablement vos initiatives de formation des employés. Vous pouvez facilement produire du contenu de formation en cybersécurité de haute qualité pour divers rôles.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de prévention du phishing convaincantes pour notre organisation ?
Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de produire rapidement des vidéos personnalisées de sensibilisation au phishing, avec des acteurs vocaux AI et des scènes personnalisables pour éduquer efficacement votre personnel sur l'identification et la prévention des attaques de phishing.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de simulation de phishing réalistes ?
HeyGen propose des scènes personnalisables et la possibilité d'intégrer des scénarios réels, vous permettant de concevoir des vidéos de simulation de phishing efficaces qui démontrent de manière vivante les e-mails et attaques de phishing courants. Cela garantit que votre équipe est bien préparée à faire face aux menaces réelles.
HeyGen facilite-t-il des campagnes de formation en cybersécurité évolutives et multilingues ?
Oui, HeyGen facilite des campagnes de formation en cybersécurité évolutives grâce à des fonctionnalités comme les voix off multilingues, garantissant que votre contenu de micro-apprentissage atteint un public mondial. Cela permet une formation cohérente et étendue des employés pour lutter contre les attaques de phishing.