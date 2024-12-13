Créez des Vidéos de Prévention du Phishing Instantanément avec l'AI

Transformez facilement vos scripts de sécurité en vidéos percutantes de sensibilisation au phishing en utilisant des avatars AI pour des campagnes de formation complètes pour les employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes sur la cybersécurité pour le personnel général, montrant comment identifier les e-mails de phishing suspects. Le style visuel et audio doit être corporatif avec une voix claire et autoritaire et des textes en surbrillance à l'écran, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative percutante de 30 secondes conçue pour la direction, avec des visuels rapides de style infographique et une narration concise et percutante. Ce court segment doit se concentrer sur des conseils rapides pour signaler les activités suspectes dans des scénarios réels, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de prévention du phishing de 75 secondes spécifiquement pour les travailleurs à distance, présentant les meilleures pratiques pour sécuriser les réseaux domestiques contre les attaques de phishing potentielles. Le style visuel doit être moderne et épuré, incorporant des extraits d'enregistrement d'écran, complétés par une voix calme et rassurante générée à l'aide de la fonction de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Prévention du Phishing

Développez rapidement et efficacement des vidéos engageantes de prévention du phishing pour une formation complète des employés en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen, avec des scènes personnalisables et des avatars AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Prévention du Phishing
Commencez par rédiger un script clair décrivant les scénarios de phishing clés et les conseils de sécurité. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour donner vie à votre récit sans effort pour des vidéos de sensibilisation au phishing efficaces.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Scènes Réalistes
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour agir comme vos instructeurs ou attaquants simulés. Personnalisez les scènes avec des décors pertinents pour refléter des scénarios réels.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes et du Branding
Générez des voix off professionnelles en utilisant notre génération avancée de voix off, ou téléchargez les vôtres. Profitez des options multilingues et appliquez des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour la cohérence.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Formation
Finalisez votre vidéo, choisissez le format d'image approprié et exportez-la pour vos programmes de formation des employés. Intégrez ces puissantes vidéos de formation AI dans vos campagnes de formation en cybersécurité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Déployez Rapidement des Alertes Critiques de Phishing

Générez rapidement des vidéos de prévention du phishing à fort impact et de courte durée pour délivrer des avertissements de sécurité opportuns et efficaces au personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI pour les employés ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation AI engageantes en utilisant des avatars AI professionnels et une interface intuitive de texte à vidéo, simplifiant considérablement vos initiatives de formation des employés. Vous pouvez facilement produire du contenu de formation en cybersécurité de haute qualité pour divers rôles.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de prévention du phishing convaincantes pour notre organisation ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de produire rapidement des vidéos personnalisées de sensibilisation au phishing, avec des acteurs vocaux AI et des scènes personnalisables pour éduquer efficacement votre personnel sur l'identification et la prévention des attaques de phishing.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de simulation de phishing réalistes ?

HeyGen propose des scènes personnalisables et la possibilité d'intégrer des scénarios réels, vous permettant de concevoir des vidéos de simulation de phishing efficaces qui démontrent de manière vivante les e-mails et attaques de phishing courants. Cela garantit que votre équipe est bien préparée à faire face aux menaces réelles.

HeyGen facilite-t-il des campagnes de formation en cybersécurité évolutives et multilingues ?

Oui, HeyGen facilite des campagnes de formation en cybersécurité évolutives grâce à des fonctionnalités comme les voix off multilingues, garantissant que votre contenu de micro-apprentissage atteint un public mondial. Cela permet une formation cohérente et étendue des employés pour lutter contre les attaques de phishing.

