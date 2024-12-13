Créez facilement des vidéos de sensibilisation au phishing avec l'IA
Éduquez votre équipe et renforcez la sécurité avec des vidéos de qualité professionnelle utilisant les avatars AI de HeyGen.
Développez une vidéo d'instruction urgente de 60 secondes destinée aux équipes informatiques et de sécurité, décrivant les étapes immédiates à suivre après un incident de phishing suspecté, comme un test de phishing échoué. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran et une voix off calme et autoritaire pour transmettre la criticité. La capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script sera cruciale pour générer rapidement des instructions précises et concises, assurant un déploiement rapide pour la formation des employés.
Créez une vidéo d'avertissement concise de 30 secondes destinée aux nouveaux employés, illustrant les dangers des tactiques d'ingénierie sociale utilisées dans les campagnes de phishing sophistiquées. L'approche visuelle doit être dynamique et légèrement dramatique, avec une musique de fond suspense et un narrateur sérieux et informatif. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, cette vidéo peut rapidement adapter des mises en page existantes pour personnaliser efficacement le contenu vidéo, assurant une forte première impression sur les risques de cybersécurité.
Créez une vidéo de sensibilisation convaincante de 75 secondes pour les responsables de département, expliquant l'importance de la formation régulière des employés et comment identifier les différentes formes de phishing, du spear phishing au whaling. Le style visuel doit être corporatif et rassurant, incorporant des infographies subtiles et une voix confiante et professionnelle. Cette vidéo peut bénéficier de la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration cohérente et de haute qualité, délivrant un message clair sur la création de vidéos de sensibilisation au phishing pour des mesures de sécurité proactives.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des cours de sensibilisation complets.
Créez efficacement davantage de cours de sensibilisation au phishing, garantissant que la formation complète atteint tous les employés à l'échelle mondiale.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation.
Augmentez considérablement l'engagement et la rétention dans la formation à la sensibilisation au phishing grâce à un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de sensibilisation au phishing pour la formation des employés ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de sensibilisation au phishing de qualité professionnelle pour une formation efficace des employés. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI et un générateur de texte en vidéo gratuit, réduisant considérablement le temps et les efforts de production.
Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de sensibilisation au phishing existants avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Absolument. HeyGen propose des modèles de vidéos de sensibilisation au phishing personnalisables, permettant aux utilisateurs de modifier facilement le contenu, d'ajouter du branding et de personnaliser les messages. Cela permet de créer rapidement des vidéos de qualité professionnelle adaptées aux besoins spécifiques de l'organisation et de mettre à jour les modèles de phishing à mesure que les menaces évoluent.
Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans l'amélioration de la formation aux campagnes de phishing ?
Les avatars AI de HeyGen agissent comme des porte-parole AI réalistes, délivrant des messages engageants et cohérents pour vos campagnes de phishing. Ces vidéos de qualité professionnelle améliorent la rétention des spectateurs et aident à rendre les concepts de sécurité complexes plus accessibles et mémorables pour tous les employés.
Comment HeyGen peut-il soutenir des initiatives complètes de tests de phishing et de formation corrective ultérieure ?
HeyGen permet aux organisations de créer rapidement du contenu ciblé pour les scénarios de tests de phishing et la formation corrective ultérieure. Notre plateforme facilite la production rapide de modules de microlearning ou de vidéos courtes et percutantes, permettant des réponses agiles et une amélioration continue de la sensibilisation à la sécurité pour toutes les campagnes de phishing.