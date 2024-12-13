Créer des Vidéos de Formation pour Représentants Pharmaceutiques avec l'AI
Améliorez l'habilitation des ventes et la rétention des connaissances pour les représentants avec du contenu engageant créé à partir de Texte-à-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les représentants commerciaux expérimentés, simulant une interaction difficile avec un médecin pour les former aux techniques efficaces de gestion des objections. Le style visuel doit être engageant et basé sur des scénarios, utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement diverses options de réponse, favorisant des sessions de jeu de rôle engageantes et renforçant les stratégies d'habilitation des ventes.
Développez une vidéo de mise à jour produit de 45 secondes pour tous les représentants pharmaceutiques, mettant en avant les récents progrès et les points de vente clés d'un médicament existant. Employez un style visuel moderne et épuré en utilisant les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen pour assurer une production rapide et professionnelle, en faisant un ajout précieux aux programmes de formation continue.
Produisez une vidéo d'intégration complète de 2 minutes pour les nouveaux représentants commerciaux, décrivant les meilleures pratiques pour l'engagement initial des clients et la gestion du territoire. La vidéo doit avoir un ton visuel accueillant et encourageant, avec une génération de voix off professionnelle pour fournir des instructions détaillées, servant de solution simplifiée pour les vidéos de formation initiale et préparant les nouveaux représentants au succès.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre Efficacement les Programmes de Formation.
Produisez rapidement des vidéos de formation étendues, atteignant une force de vente pharmaceutique plus large et des apprenants diversifiés à l'échelle mondiale.
Clarifier les Informations Médicales Complexes.
Simplifiez les concepts médicaux complexes et la formation en conformité avec des modèles vidéo alimentés par l'AI clairs et engageants pour une éducation efficace en ventes pharmaceutiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI et les modèles de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos de formation pharmaceutique?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation pour représentants pharmaceutiques de manière efficace en utilisant une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo alimentés par l'AI. Cette solution simplifiée permet une génération rapide de contenu, du script à la vidéo engageante, réduisant considérablement le temps et la complexité de production.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour assurer la conformité et améliorer la rétention des connaissances dans la formation des ventes pharmaceutiques?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres générés par l'AI et les sous-titres personnalisables, essentiels pour répondre aux exigences de formation en conformité dans la formation des ventes pharmaceutiques. Ces fonctionnalités, combinées à une génération de voix off de haute qualité, améliorent l'accessibilité et soutiennent la rétention des connaissances pour les représentants commerciaux.
HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos engageantes d'habilitation des ventes pharmaceutiques rapidement?
Oui, HeyGen excelle à transformer des scripts écrits en vidéos professionnelles d'habilitation des ventes pharmaceutiques avec facilité grâce à ses capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement générer des programmes de formation dynamiques avec des voix AI réalistes, éliminant le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque à travers divers programmes de formation pharmaceutique?
HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque à travers tous vos programmes de formation pharmaceutique grâce à des contrôles de marque complets, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque. Cela garantit que chaque vidéo de formation, des modules d'apprentissage mobile aux présentations plus larges, s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.