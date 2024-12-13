Créez des Vidéos d'Évaluation de Performance avec Facilité

Améliorez la performance des employés avec des vidéos d'évaluation personnalisées. Utilisez des modèles et scènes professionnels pour personnaliser les retours.

Pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs de projet, une vidéo de 30 secondes peut efficacement exposer les étapes clés pour réaliser des vidéos d'évaluation des employés axées sur la définition d'objectifs. Son esthétique visuelle est moderne et épurée, avec un texte dynamique transformé en vidéo à partir d'un script pour les points essentiels, complété par une bande sonore acoustique entraînante, avec sous-titres activés pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Les formateurs d'entreprise et les départements de formation et développement bénéficieront d'une vidéo explicative de 60 secondes, présentant les meilleures pratiques pour que les employés reçoivent gracieusement des retours lors d'une session de création de vidéo d'évaluation de performance. Cette vidéo éducative au style graphique animé utilise largement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock, avec une voix off calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Aidez les employés individuels à se préparer pour leur évaluation de performance avec une vidéo inspirante de 40 secondes qui les guide sur une auto-évaluation efficace en utilisant un modèle vidéo simple. La présentation visuelle amicale et minimaliste devrait comporter un texte inspirant à l'écran et une musique de fond douce, avec l'avantage supplémentaire du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect et des sous-titres clairs pour une portée plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Évaluation de Performance

Réalisez des évaluations de performance des employés percutantes et personnalisées avec un contenu vidéo engageant, améliorant la communication et favorisant la croissance efficacement.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle vidéo professionnel pour simplifier votre processus de création, ou commencez par convertir votre script d'évaluation écrit en vidéo en utilisant notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script. Cela pose les bases de votre évaluation.
2
Step 2
Ajoutez Votre Présentateur AI
Donnez vie à votre évaluation en ajoutant un avatar AI pour présenter vos retours. Générez une voix off naturelle pour votre script afin d'assurer un message clair et cohérent avec notre capacité de génération de voix off.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo en incorporant des éléments de marque de l'entreprise comme les logos et les couleurs. Utilisez la bibliothèque de médias pour ajouter des images ou des clips vidéo pertinents qui soutiennent vos points d'évaluation, rendant la vidéo unique.
4
Step 4
Exportez Votre Évaluation Finale
Une fois votre vidéo d'évaluation de performance terminée, exportez-la dans le format d'aspect et la résolution souhaités. Partagez facilement votre vidéo professionnelle pour favoriser une communication claire et le développement des employés avec notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect.

Cas d'Utilisation

Réalisez Rapidement des Retours de Performance Engagés

Créez rapidement des retours vidéo personnalisés et engageants pour les évaluations de performance, améliorant la compréhension et la motivation des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos d'évaluation de performance ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos d'évaluation de performance, vous permettant de créer facilement des vidéos d'évaluation des employés professionnelles. Avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu vidéo engageant en utilisant des modèles vidéo préconçus.

Puis-je personnaliser les éléments visuels de mes vidéos d'évaluation des employés avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'évaluation des employés. Vous pouvez appliquer les couleurs et le logo de votre marque, utiliser des animations de texte et intégrer des médias personnalisés à partir de la bibliothèque de médias intégrée pour personnaliser chaque vidéo.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos d'évaluation de performance de haute qualité ?

HeyGen inclut des fonctionnalités robustes d'édition vidéo, telles que la génération automatique de voix off et la création de sous-titres pour l'accessibilité. Une fois perfectionnée, votre vidéo d'évaluation de performance peut être facilement exportée dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes.

Y a-t-il des modèles vidéo disponibles dans HeyGen pour simplifier la création de contenu d'évaluation de performance ?

Oui, HeyGen propose une sélection de modèles vidéo professionnels spécialement conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos d'évaluation de performance. Ces modèles servent de point de départ créatif, vous permettant de produire des vidéos d'évaluation des employés soignées avec un minimum d'effort.

