Créez des Vidéos de Formation pour les Évaluations de Performance Instantanément

Rationalisez votre gestion des performances des employés avec des vidéos tutoriels engageantes sur la gestion des performances, facilement créées à partir de scripts avec HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée à tous les employés et chefs d'équipe, démontrant comment donner un retour constructif efficacement lors d'une évaluation des performances. Cette vidéo utilisera une approche visuelle basée sur des scénarios avec un ton audio positif et encourageant, en employant les avatars AI de HeyGen pour illustrer des interactions réalistes et fournir des exemples pratiques de retour en temps réel.
Exemple de Prompt 2
En mettant l'accent sur le rôle critique des indicateurs clés de performance dans l'alignement avec les objectifs organisationnels, cette vidéo explicative de 30 secondes est destinée aux dirigeants, aux RH et aux chefs de département. Son style visuel doit être corporatif et percutant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des graphiques rapides et professionnels, le tout accompagné d'une voix autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Les managers et chefs d'équipe peuvent bénéficier d'une vidéo de guidance de 90 secondes axée sur les meilleures pratiques pour mener des réunions individuelles efficaces en tant qu'élément intégral de la gestion continue des performances des employés. Concevez cette vidéo avec un style visuel chaleureux et conversationnel et du texte à l'écran renforçant les points clés, amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et l'accentuation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour les Évaluations de Performance

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour les évaluations de performance en utilisant la plateforme AI intuitive de HeyGen, améliorant la gestion des performances des employés et les objectifs organisationnels.

Step 1
Créez Votre Script avec l'AI
Commencez par rédiger votre script. La capacité de texte à vidéo de HeyGen transforme votre contenu écrit en vidéos de formation engageantes, rendant la création de vidéos de formation pour les évaluations de performance simple et efficace.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le visage de vos vidéos de gestion des performances des employés, assurant une présentation professionnelle et cohérente.
Step 3
Générez des Voix Off
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un audio naturel à votre formation, expliquant clairement des sujets complexes comme le feedback à 360 degrés à votre audience.
Step 4
Exportez et Partagez Efficacement
Exportez vos vidéos finalisées sur le processus d'évaluation des performances, en utilisant les capacités de redimensionnement d'aspect de HeyGen pour garantir qu'elles sont optimisées pour toute plateforme et prêtes à être distribuées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Clips d'Apprentissage Engagés

Développez des clips vidéo concis et engageants pour renforcer les concepts clés du processus d'évaluation des performances et favoriser l'apprentissage continu.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels sur la gestion des performances ?

HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels sur la gestion des performances en convertissant des scripts en vidéos engageantes à l'aide d'avatars AI et de capacités avancées de texte à vidéo. Cela permet aux entreprises de créer efficacement un contenu captivant pour la gestion des performances des employés.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la formation à la gestion des performances des employés ?

HeyGen utilise des fonctionnalités alimentées par l'AI telles que des avatars AI personnalisables et la génération de voix off réaliste pour améliorer la formation à la gestion des performances des employés. Cette technologie garantit que votre contenu d'évaluation des performances est à la fois engageant et cohérent à travers tous les modules.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation à l'évaluation des performances avec des éléments de marque spécifiques ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser les vidéos de formation à l'évaluation des performances avec votre logo spécifique, vos couleurs de marque et vos modèles. Cela garantit que tout votre contenu est aligné avec vos objectifs organisationnels et vos normes professionnelles.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour les processus d'évaluation des performances, y compris le feedback à 360 degrés et les réunions individuelles ?

HeyGen soutient la création de contenu diversifié pour le processus d'évaluation des performances, y compris des modules sur le feedback à 360 degrés et des réunions individuelles efficaces. Sa plateforme polyvalente, avec des fonctionnalités telles que des modèles et la génération de sous-titres, aide à fournir des matériaux de formation clairs et engageants.

