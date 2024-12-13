Créez facilement des vidéos de préparation à l'évaluation des performances

Rationalisez votre formation RH. Transformez instantanément des scripts en vidéos professionnelles en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen pour renforcer votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo instructive concise de 45 secondes pour les managers sur la manière de donner un feedback constructif efficacement lors des évaluations de performance, en mettant l'accent sur les techniques de communication clés. L'esthétique doit être professionnelle et directe, utilisant des visuels adaptés au monde de l'entreprise et une voix calme et autoritaire générée via le texte-à-vidéo à partir du script. Cette vidéo sert de guide rapide de formation RH pour améliorer la qualité des évaluations.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes conçue pour le nouveau personnel RH, décrivant les étapes essentielles du processus d'évaluation de l'entreprise du début à la fin. Le style visuel et audio doit être engageant et rapide, incorporant des animations de type infographique et une bande sonore énergique. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen garantira un aspect poli et cohérent pour cette vidéo d'introduction RH.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pratique de 75 secondes expliquant comment définir des objectifs SMART pour le développement des employés dans le cadre des évaluations de performance, ciblant à la fois les chefs d'équipe et les employés. Le style visuel doit être épuré et illustratif, avec des sous-titres à l'écran pour l'accessibilité, et une narration chaleureuse et guidante. Ce contenu vidéo vise à simplifier les discussions sur la fixation d'objectifs et à favoriser la croissance.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de préparation à l'évaluation des performances

Rationalisez votre RH et le développement des employés en produisant des vidéos percutantes et de marque qui guident votre équipe à travers le processus d'évaluation des performances avec clarté et cohérence.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez votre contenu en soulignant les points clés pour une préparation efficace à l'évaluation des performances. Utilisez la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre texte détaillé en segments vidéo engageants.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez un avatar AI qui représente le mieux le ton de votre entreprise pour vos vidéos d'évaluation des performances, offrant un présentateur cohérent et professionnel pour votre message.
3
Step 3
Appliquez le branding de votre entreprise
Améliorez votre contenu vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence et renforcer votre identité d'entreprise lors de la création de vidéos.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de préparation et utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour vous assurer qu'elle est parfaitement formatée pour une distribution sur diverses plateformes, rationalisant ainsi l'ensemble du processus d'évaluation pour votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des vidéos RH engageantes

Générez rapidement des vidéos RH convaincantes et engageantes pour l'orientation des évaluations de performance, économisant du temps et des ressources.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de préparation à l'évaluation des performances ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de préparation à l'évaluation des performances en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera des vidéos de préparation convaincantes, économisant ainsi un temps et des ressources considérables pour une création vidéo efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de feedback sur la performance des employés ?

HeyGen améliore les vidéos de feedback sur la performance des employés avec des avatars AI personnalisables et des voix off professionnelles générées à partir de texte. Vous pouvez ajouter votre marque et des sous-titres, garantissant des vidéos RH cohérentes et percutantes qui résonnent avec les employés pour améliorer leur performance.

HeyGen peut-il aider les équipes RH à rationaliser le processus de création de vidéos pour la préparation des évaluations ?

Oui, HeyGen aide considérablement les équipes RH à rationaliser le processus de création de vidéos pour la préparation des évaluations en offrant des modèles intuitifs et des capacités texte-à-vidéo alimentées par l'AI. Cela permet une production rapide de contenu vidéo cohérent et engageant, améliorant le processus d'évaluation global.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos de formation professionnelle ?

Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans les vidéos de formation professionnelle. Cela garantit que tout votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise pour le développement des employés et la formation RH.

