Créez instantanément des vidéos engageantes sur la gestion de la performance
Élevez la gestion de la performance des employés. Les avatars AI de HeyGen vous aident à fournir un feedback clair et en temps réel et à stimuler une croissance significative des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes à l'intention des employés et des superviseurs, expliquant la puissance du feedback à 360 degrés et la valeur du feedback en temps réel pour une amélioration continue. Utilisez divers avatars AI interagissant dans des environnements de bureau simulés, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'une voix professionnelle, pour rendre l'information accessible et exploitable.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les dirigeants d'entreprise et les chefs de département, soulignant comment une évaluation de performance robuste alimente directement la croissance des employés et le succès global de l'organisation. Employez des modèles et des scènes élégants avec des visualisations de données dynamiques et un ton inspirant et professionnel pour transmettre l'importance stratégique de ces processus.
Concevez une vidéo explicative de 60 secondes pour les professionnels de l'informatique et les acheteurs de logiciels, détaillant les fonctionnalités principales des logiciels de gestion de la performance, notamment comment ils aident à suivre et visualiser les KPI. La présentation visuelle doit comporter des enregistrements d'écran nets et des démonstrations claires des interfaces logicielles, augmentées de sous-titres précis pour garantir que tous les détails techniques soient facilement compréhensibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Éduquer sur les processus de gestion de la performance.
Fournissez des cours vidéo clairs et concis expliquant les critères d'évaluation de la performance, les stratégies de définition d'objectifs et les meilleures pratiques de feedback à tous les employés.
Améliorer l'engagement dans la formation à la performance.
Augmentez la compréhension et la rétention des politiques de gestion de la performance et des meilleures pratiques grâce à des modules de formation vidéo dynamiques alimentés par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la gestion de la performance des employés par la vidéo ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos engageantes sur la gestion de la performance en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela simplifie la communication pour des aspects cruciaux tels que l'évaluation de la performance et la planification des objectifs et du développement.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'évaluation de la performance efficaces ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des avatars AI, la génération de voix off et des contrôles de branding pour personnaliser vos vidéos d'évaluation de la performance. Ces outils aident à fournir un feedback clair en temps réel et soutiennent les initiatives de croissance globale des employés.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour le feedback à 360 degrés et la définition d'objectifs ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles pour le feedback à 360 degrés et la définition d'objectifs. Ses modèles intuitifs et sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script facilitent la production de contenu cohérent et percutant pour la performance de l'équipe.
Comment HeyGen soutient-il divers outils et stratégies de gestion de la performance ?
HeyGen est une plateforme polyvalente qui soutient divers outils de gestion de la performance en permettant la création facile de contenu vidéo pour les KPI, la stratégie OKR et les réunions en tête-à-tête. Il offre des sous-titres et un redimensionnement des ratios d'aspect pour une application large à travers vos besoins de gestion de la performance.