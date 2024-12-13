Créez facilement des vidéos de formation à la paie
Améliorez la satisfaction des employés avec un contenu visuel engageant. Utilisez des avatars AI pour simplifier les processus de paie complexes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour de 60 secondes ciblant les employés existants et les administrateurs de paie, démontrant une nouvelle fonctionnalité ou un changement dans les instructions de votre logiciel de paie. Adoptez un style visuel moderne et épuré qui intègre des segments d'enregistrement d'écran et une voix AI énergique, garantissant un contenu visuel engageant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les mises à jour avec un présentateur numérique relatable et cohérent.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes abordant les questions fréquentes sur la paie pour tous les employés, visant une communication claire. La vidéo doit adopter une approche visuelle de style infographique avec des coupes rapides et un audio net, mettant en vedette une voix AI autoritaire. Assurez l'accessibilité et la compréhension en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions précise de HeyGen pour tout le texte et dialogue à l'écran.
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes pour les équipes RH et la direction, mettant en avant les avantages de l'utilisation de vidéos générées par AI pour créer des vidéos de formation à la paie. L'esthétique doit être sophistiquée et informative, mettant en valeur les avantages technologiques avec une génération de voix off professionnelle. Cette vidéo personnalisable doit souligner comment les outils AI peuvent simplifier la création de scènes de haute qualité et de marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation à la paie à l'échelle mondiale.
Créez et distribuez efficacement des vidéos de formation à la paie complètes à une main-d'œuvre dispersée, assurant un apprentissage cohérent dans tous les lieux.
Améliorer l'engagement et la rétention de la formation.
Exploitez les avatars AI et le contenu visuel engageant pour rendre les informations complexes sur la paie plus digestes et mémorables pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment les équipes RH peuvent-elles créer efficacement des vidéos de formation à la paie en utilisant l'AI ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos de formation à la paie rapidement et efficacement. Il suffit d'entrer votre script, et l'AI de HeyGen génère un contenu visuel engageant avec des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI, rendant les processus de paie complexes faciles à comprendre.
Puis-je personnaliser les vidéos générées par AI pour correspondre à la marque de mon entreprise pour les instructions du logiciel de paie ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos générées par AI pour les instructions du logiciel de paie. Vous pouvez intégrer des scènes de marque, des logos et des couleurs spécifiques, garantissant que toutes vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour assurer une communication claire et l'accessibilité dans les vidéos de formation à la paie ?
HeyGen priorise la communication claire et l'accessibilité dans toutes les vidéos de formation. Notre plateforme génère automatiquement des sous-titres précis grâce à un générateur de sous-titres AI, garantissant que tous les employés peuvent facilement suivre les processus de paie complexes, quel que soit leur style d'apprentissage préféré ou leurs besoins en matière d'accessibilité.
Comment HeyGen rend-il les vidéos de formation à la paie plus engageantes pour les employés ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer du texte simple en contenu visuel dynamique et engageant pour vos vidéos de formation. En présentant divers avatars AI et une large gamme de modèles personnalisables, HeyGen garantit que vos vidéos de formation à la paie captivent les employés et améliorent la rétention de l'apprentissage.