Créer des Vidéos de Conformité de la Paie & Rationaliser la Formation

Améliorez l'efficacité de la formation des employés avec des vidéos d'instruction engageantes sur la paie générées à partir de votre script en utilisant le texte-à-vidéo.

370/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes à destination des responsables RH, détaillant une mise à jour récente de la conformité de la paie, avec des animations engageantes de style infographique et une voix autoritaire mais amicale générée via la génération de voix off de HeyGen, complétée par des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les départements RH cherchant à rationaliser la formation à la paie, en utilisant les modèles et scènes modernes de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock pour créer un style visuel d'entreprise avec des exemples clairs et un ton rassurant pour le nouveau personnel de la paie.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour tous les employés, renforçant les meilleures pratiques générales de conformité de la paie à travers une approche amicale basée sur des scénarios en utilisant les avatars AI expressifs de HeyGen et optimisée pour diverses plateformes via le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, facilitant la création de vidéos de conformité de la paie.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conformité de la Paie

Rationalisez votre formation des employés avec des vidéos de conformité de la paie engageantes et précises en utilisant des avatars AI et une génération intelligente de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Collez Votre Script de Paie
Commencez par coller votre contenu détaillé de "vidéo d'instruction sur la paie" directement dans l'éditeur de script. Notre fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" transformera instantanément votre texte en une chronologie vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars AI" professionnels pour servir de présentateur virtuel. Ces avatars garantissent que vos mises à jour de conformité de la paie sont livrées avec une présence cohérente et engageante.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels & la Voix
Améliorez la clarté et l'impact audio de votre vidéo en utilisant une "génération de voix off" précise. Vous pouvez également intégrer des médias pertinents de notre bibliothèque ou télécharger les vôtres pour illustrer des "vidéos de conformité de la paie" complexes.
4
Step 4
Exportez & Partagez la Formation
Finalisez votre contenu en ajoutant des "sous-titres automatiques" pour améliorer l'accessibilité. Ensuite, "exportez" votre vidéo professionnelle pour "rationaliser la formation à la paie" dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Mises à Jour Rapides de Conformité

.

Créez rapidement des clips vidéo concis et engageants pour des changements urgents de conformité de la paie ou des alertes d'instruction importantes, assurant une communication en temps opportun.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'instruction sur la paie engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'instruction sur la paie engageantes en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI, et de laisser HeyGen générer un contenu vidéo professionnel avec une génération de voix off naturelle pour rationaliser la formation à la paie.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une formation efficace à la conformité de la paie ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les vidéos de conformité de la paie, y compris des contrôles de branding pour maintenir l'identité de votre entreprise et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Ces outils garantissent que votre formation des employés sur les mises à jour de la conformité de la paie est cohérente et professionnelle.

Puis-je générer rapidement des vidéos de formation à la paie avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de formation à la paie de haute qualité en transformant votre script vidéo en contenu soigné. Profitez des avatars AI réalistes et de la technologie avancée de texte-à-vidéo à partir de script pour produire des vidéos captivantes en quelques minutes, réduisant considérablement le temps de production.

HeyGen prend-il en charge le branding et l'accessibilité pour mes vidéos d'intégration à la paie ?

Absolument. HeyGen intègre des contrôles de branding, vous permettant de personnaliser vos vidéos d'intégration avec le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant la cohérence de la marque. De plus, les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité, rendant vos vidéos de formation à la paie inclusives pour tous les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo