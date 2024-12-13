Les puissantes capacités d'AI de HeyGen, y compris son générateur de texte en vidéo gratuit et son générateur de sous-titres AI, en font un outil idéal pour créer des vidéos de formation AI. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos de flux de travail de haute qualité, améliorant la communication interne et la formation sans efforts de production étendus.