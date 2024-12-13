Créez des Vidéos d'Accueil pour Patients : Améliorez l'Engagement des Patients

Développez une vidéo éducative informative de 90 secondes pour les patients cherchant à comprendre les procédures médicales courantes, adoptant un style visuel rassurant avec une musique de fond apaisante. Exploitez les "Modèles & scènes" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour présenter des explications claires et des aides visuelles, améliorant la compréhension des patients et réduisant l'anxiété.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes pour les patients se préparant à leur premier rendez-vous, visant une esthétique visuelle efficace, clairement marquée et professionnelle. Cette vidéo doit guider les patients à travers les étapes préalables au rendez-vous, en utilisant le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un message clair et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir un visionnage optimal sur tous les appareils.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo complète de 2 minutes pour les professionnels de santé afin de communiquer les nouveaux protocoles de la clinique aux patients, en employant un style visuel et audio à la fois autoritaire et empathique avec des graphiques faciles à comprendre. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour transmettre clairement les mises à jour critiques, renforçant la confiance et assurant l'adhésion des patients aux directives.
Comment Créer des Vidéos d'Accueil pour Patients

Créez facilement des vidéos d'accueil personnalisées pour les patients avec notre créateur de vidéos IA, conçu pour améliorer l'intégration et l'éducation des patients avec une qualité professionnelle.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez votre vidéo d'accueil pour patients en sélectionnant parmi nos "Modèles & scènes" professionnels ou en saisissant votre script unique. Cela lance votre processus de création pour des vidéos éducatives efficaces pour les patients.
2
Step 2
Ajoutez un Avatar IA Engagé
Améliorez votre vidéo d'accueil en sélectionnant un "AI avatar" pour délivrer votre message. Cette fonctionnalité de notre créateur de vidéos IA vous aide à établir une connexion immédiate et de confiance avec les nouveaux patients.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque pour la Personnalisation
Intégrez l'identité de votre pratique en utilisant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour ajouter vos éléments visuels uniques. Cela permet une personnalisation complète de la marque, garantissant que vos vidéos d'accueil pour patients sont cohérentes avec votre image professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Accueil
Finalisez votre création en utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats" pour préparer votre vidéo pour toute plateforme. Partagez facilement vos vidéos d'intégration de patients soignées sur votre site web ou vos canaux de communication pour améliorer l'expérience des patients.

Cas d'Utilisation

Élargissez le Contenu Éducatif pour Patients

Produisez efficacement une large gamme de vidéos éducatives pour informer plus de patients avec un contenu cohérent et de haute qualité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'accueil pour les patients ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos IA, incluant des avatars IA réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de script, pour produire facilement des vidéos d'accueil engageantes pour les patients. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une vidéo professionnelle avec un système de voix off IA naturelle, simplifiant considérablement le processus pour les professionnels de santé.

Les organisations de santé peuvent-elles entièrement personnaliser leurs vidéos éducatives pour patients avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation complets, permettant aux professionnels de santé d'intégrer facilement leurs logos, couleurs spécifiques et polices personnalisées dans toutes les vidéos éducatives pour patients. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de marque établie de votre établissement et améliore l'expérience des patients.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration de patients accessibles ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres/légendes précis pour toutes les vidéos d'intégration de patients, garantissant qu'elles sont accessibles à un public plus large. De plus, ses fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats vous permettent d'optimiser les vidéos pour diverses plateformes, atteignant efficacement les patients où qu'ils consomment du contenu.

À quelle vitesse les établissements médicaux peuvent-ils produire des vidéos d'expérience patient ?

HeyGen propose une bibliothèque robuste de modèles de vidéos de santé et des outils d'édition intuitifs basés sur des scènes, ce qui en fait un créateur de vidéos d'expérience patient incroyablement efficace. Les professionnels de santé peuvent rapidement personnaliser ces modèles, transformant des scripts en vidéos de haute qualité en quelques minutes sans avoir besoin d'outils d'édition vidéo étendus.

