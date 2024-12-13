Créez des Vidéos d'Accueil pour Patients : Améliorez l'Engagement des Patients
Transformez l'éducation des patients avec un créateur de vidéos IA, en utilisant des avatars IA réalistes pour des messages engageants et personnalisés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo éducative informative de 90 secondes pour les patients cherchant à comprendre les procédures médicales courantes, adoptant un style visuel rassurant avec une musique de fond apaisante. Exploitez les "Modèles & scènes" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour présenter des explications claires et des aides visuelles, améliorant la compréhension des patients et réduisant l'anxiété.
Produisez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes pour les patients se préparant à leur premier rendez-vous, visant une esthétique visuelle efficace, clairement marquée et professionnelle. Cette vidéo doit guider les patients à travers les étapes préalables au rendez-vous, en utilisant le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour un message clair et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir un visionnage optimal sur tous les appareils.
Concevez une vidéo complète de 2 minutes pour les professionnels de santé afin de communiquer les nouveaux protocoles de la clinique aux patients, en employant un style visuel et audio à la fois autoritaire et empathique avec des graphiques faciles à comprendre. Utilisez le "Texte en vidéo à partir de script" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour transmettre clairement les mises à jour critiques, renforçant la confiance et assurant l'adhésion des patients aux directives.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez l'Éducation en Santé.
Rendez les informations médicales complexes faciles à comprendre pour les patients, améliorant la compréhension et les résultats de l'éducation des patients.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Patients.
Augmentez l'engagement des patients et la rétention d'informations pendant le processus d'intégration en utilisant un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'accueil pour les patients ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos IA, incluant des avatars IA réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de script, pour produire facilement des vidéos d'accueil engageantes pour les patients. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une vidéo professionnelle avec un système de voix off IA naturelle, simplifiant considérablement le processus pour les professionnels de santé.
Les organisations de santé peuvent-elles entièrement personnaliser leurs vidéos éducatives pour patients avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de personnalisation complets, permettant aux professionnels de santé d'intégrer facilement leurs logos, couleurs spécifiques et polices personnalisées dans toutes les vidéos éducatives pour patients. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de marque établie de votre établissement et améliore l'expérience des patients.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour des vidéos d'intégration de patients accessibles ?
HeyGen génère automatiquement des sous-titres/légendes précis pour toutes les vidéos d'intégration de patients, garantissant qu'elles sont accessibles à un public plus large. De plus, ses fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des formats vous permettent d'optimiser les vidéos pour diverses plateformes, atteignant efficacement les patients où qu'ils consomment du contenu.
À quelle vitesse les établissements médicaux peuvent-ils produire des vidéos d'expérience patient ?
HeyGen propose une bibliothèque robuste de modèles de vidéos de santé et des outils d'édition intuitifs basés sur des scènes, ce qui en fait un créateur de vidéos d'expérience patient incroyablement efficace. Les professionnels de santé peuvent rapidement personnaliser ces modèles, transformant des scripts en vidéos de haute qualité en quelques minutes sans avoir besoin d'outils d'édition vidéo étendus.