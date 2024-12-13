Créez des Vidéos d'Interaction avec les Patients grâce à la Puissance de l'AI
Améliorez la compréhension et l'engagement des patients en utilisant des avatars AI réalistes pour des vidéos de santé percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour favoriser un meilleur engagement des patients atteints de maladies chroniques, en démontrant des exercices quotidiens simples ou des rappels de médicaments. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et concise avec un ton clair et encourageant, permettant à votre pratique de créer facilement des vidéos d'interaction avec les patients en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu.
Produisez une vidéo de témoignage de 30 secondes mettant en avant des expériences positives de patients, conçue pour séduire de nouveaux patients potentiels à la recherche d'une pratique bienveillante et empathique. Cette vidéo doit présenter des visuels chaleureux et authentiques et une musique de fond réconfortante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit personnel et relatable qui incarne un design empathique et renforce la confiance.
Développez une vidéo informative de 90 secondes expliquant les instructions courantes de soins post-opératoires pour une base de patients diversifiée, assurant une accessibilité maximale pour la compréhension des patients. Le style visuel doit être simple et direct, accompagné d'une voix claire et professionnelle, avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantissant que toutes les instructions critiques sont facilement comprises, même pour ceux ayant des déficiences auditives ou des barrières linguistiques, démontrant la technologie vidéo accessible en action.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Sujets Médicaux.
Exploitez l'AI pour simplifier les informations médicales complexes, améliorant la compréhension des patients et les résultats éducatifs dans les vidéos de santé.
Élargissez le Contenu Éducatif pour les Patients.
Produisez une gamme plus large de vidéos et de cours éducatifs pour informer et autonomiser davantage de patients à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives pour les patients ?
HeyGen transforme votre éducation des patients avec des vidéos de santé générées par AI, rendant les informations complexes accessibles et engageantes. Exploitez les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo pour créer rapidement un contenu captivant, garantissant que vos patients reçoivent des messages clairs et cohérents pour une meilleure compréhension et adhésion au traitement.
Quels formats engageants HeyGen propose-t-il pour l'interaction avec les patients ?
HeyGen permet aux pratiques médicales de créer des vidéos d'interaction avec les patients en utilisant des formats divers et engageants. Utilisez des modèles personnalisables, des scènes dynamiques et une bibliothèque multimédia robuste pour concevoir une éducation personnalisée qui résonne avec les patients, favorisant un plus grand engagement des patients.
HeyGen prend-il en charge la technologie vidéo accessible pour le contenu de santé ?
Oui, HeyGen priorise la technologie vidéo accessible pour les vidéos de santé, générant automatiquement des sous-titres/captions pour s'assurer que le contenu atteint un public plus large. Cet engagement aide les pratiques médicales à respecter les normes d'accessibilité tout en fournissant des vidéos éducatives essentielles pour les patients.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos de santé avec une marque spécifique ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour personnaliser vos vidéos de santé avec le nom, le logo et les couleurs de votre pratique. Cela garantit un contenu vidéo professionnel et cohérent qui promeut votre pratique et renforce votre identité de marque pour toutes les communications avec les patients.