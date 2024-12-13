Créez des Vidéos de Sécurité en Pathologie Facilement et Rapidement

Assurez la conformité et améliorez la formation à la sécurité en laboratoire. Créez des vidéos engageantes sans effort en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen.

442/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo procédurale de 45 secondes pour les techniciens de laboratoire expérimentés détaillant la manipulation sécurisée des matériaux dangereux, en mettant l'accent sur les normes de conformité. La vidéo doit utiliser des visuels étape par étape à partir des modèles et scènes personnalisables de HeyGen, soutenus par des sous-titres détaillés pour plus de précision et un ton audio précis et sérieux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour tout le personnel de laboratoire, servant de rappel rapide sur les procédures d'urgence en cas de déversement chimique. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et urgents provenant de la bibliothèque de médias/support de stock, avec des instructions immédiates délivrées via texte-à-vidéo à partir du script pour assurer clarté et compréhension rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 75 secondes pour les assistants et techniciens de laboratoire, illustrant les meilleures pratiques pour maintenir un espace de travail propre et organisé afin d'améliorer la sécurité globale du laboratoire. Utilisez des visuels lumineux et encourageants avec les modèles et scènes de HeyGen et un avatar AI amical pour présenter le contenu, accompagné d'une voix off motivante et optimiste.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité en Pathologie

Rationalisez la création de vidéos de formation à la sécurité en pathologie conformes et engageantes en utilisant des outils alimentés par l'AI, assurant que votre équipe est bien informée et protégée.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez Votre Script
Commencez votre vidéo de sécurité en pathologie en choisissant parmi une variété de modèles vidéo alimentés par l'AI conçus pour les matériaux de formation, ou collez votre script pour tirer parti de notre fonctionnalité Texte-à-vidéo à partir du script pour une génération de contenu rapide.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Améliorez l'engagement en utilisant nos avatars AI comme présentateurs. Ils peuvent narrer des protocoles de sécurité essentiels, tels que la manipulation de matériaux dangereux ou les procédures d'urgence, assurant une communication claire.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Contenu
Appliquez les contrôles de marque de votre institution, y compris les logos et les couleurs, pour assurer la cohérence. Ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et incluez des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias/support de stock pour renforcer les normes de conformité clés.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo de sécurité en pathologie dans divers redimensionnements et formats d'exportation, tels que le format MP4, la rendant prête pour la distribution sur vos plateformes de formation et assurant que votre équipe peut accéder à des informations de sécurité vitales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Protocoles Complexes de Pathologie

.

Transformez les procédures de sécurité en laboratoire complexes et les normes de conformité en vidéos claires et faciles à comprendre, améliorant l'éducation et l'adhésion globales en matière de santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité pour les environnements de laboratoire ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la sécurité engageantes, en particulier pour la sécurité en laboratoire, en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI et des avatars AI réalistes. Cela permet une production rapide et efficace de matériel de formation essentiel qui répond à vos besoins spécifiques.

Puis-je m'assurer que les normes de conformité sont respectées lors de la création de vidéos de sécurité en laboratoire avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen fournit des modèles personnalisables et des outils d'édition robustes qui vous permettent d'incorporer des normes de conformité spécifiques pour des sujets comme les procédures d'urgence, les équipements de protection individuelle ou les matériaux dangereux dans vos vidéos de sécurité en laboratoire. Vous pouvez adapter le contenu pour répondre aux normes réglementaires exactes de votre organisation.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de sécurité en pathologie pour des sujets complexes et détaillés ?

HeyGen rend la création de vidéos de sécurité en pathologie détaillées sans effort. Notre plateforme convertit le texte en vidéo à partir de vos scripts, permettant une communication claire sur des sujets complexes tels que la manipulation de matériaux dangereux, améliorée par une génération de voix off professionnelle et des sous-titres. Cela garantit des vidéos d'instruction précises et complètes.

Quelles fonctionnalités rendent les vidéos de sécurité de HeyGen plus engageantes pour les stagiaires ?

La plateforme de HeyGen offre des fonctionnalités telles que des avatars AI diversifiés, des voix off professionnelles et des contrôles de marque personnalisables pour créer des vidéos de sécurité hautement engageantes. Ces éléments aident à capter l'attention et à transmettre efficacement des informations critiques, rendant vos vidéos de formation à la sécurité plus percutantes et mémorables pour les stagiaires.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo