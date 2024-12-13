Créez Facilement des Vidéos d'Annonce de Partenariat
Lancez des annonces percutantes avec des vidéos professionnelles. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour assurer une parfaite cohérence de marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'annonce sophistiquée de 45 secondes pour les clients d'entreprise et les parties prenantes B2B, en mettant l'accent sur un ton professionnel et autoritaire avec une voix off claire et chaleureuse. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour présenter les avantages stratégiques d'une nouvelle collaboration à travers un récit captivant, livrant des vidéos professionnelles qui résonnent avec les décideurs.
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes mettant en avant une alliance créative, spécifiquement pour les agences de marketing et les directeurs créatifs, avec des animations visuellement riches et une musique contemporaine. Intégrez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour mettre en valeur l'innovation en matière de branding et les forces créatives mutuelles, créant des vidéos d'annonce percutantes.
Concevez un clip rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné au grand public et aux abonnés des réseaux sociaux, en utilisant un style visuel concis, direct et engageant avec des superpositions de texte vibrantes et des effets sonores énergiques. Employez les sous-titres/captions de HeyGen et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour personnaliser le message pour diverses plateformes, garantissant que l'annonce soit facilement compréhensible et largement accessible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Partenariat Percutantes.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce professionnelles et percutantes pour de nouveaux partenariats en utilisant l'AI, garantissant un message clair et concis.
Partagez des Partenariats sur les Réseaux Sociaux.
Générez des vidéos et des clips courts engageants pour annoncer efficacement des partenariats sur toutes les plateformes de réseaux sociaux en quelques minutes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce professionnelles, y compris les annonces de partenariat ?
HeyGen propose un créateur de vidéos robuste avec des modèles vidéo étendus et des fonctionnalités AI, vous permettant de créer facilement des vidéos d'annonce de haute qualité. Personnalisez les éléments de branding pour que vos annonces de partenariat résonnent professionnellement sur toutes les plateformes.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour que mes vidéos s'alignent avec ma marque ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque multimédia et nos outils d'édition vidéo pour adapter chaque vidéo à vos spécifications exactes pour une présence de marque cohérente.
Les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient-elles vraiment le processus de création vidéo ?
Oui, les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, y compris les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo, accélèrent considérablement la production de contenu. Cela vous permet de créer des vidéos rapidement, générant des voix off et des sous-titres engageants avec facilité.
Pour quelles plateformes les vidéos HeyGen sont-elles optimisées, et comment peuvent-elles stimuler l'engagement ?
HeyGen garantit que vos vidéos professionnelles sont optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux options d'exportation flexibles. Incorporez des éléments d'appel à l'action clairs dans votre contenu pour maximiser l'engagement et atteindre vos objectifs créatifs.