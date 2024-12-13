Créez Facilement des Vidéos d'Annonce de Partenariat

Lancez des annonces percutantes avec des vidéos professionnelles. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour assurer une parfaite cohérence de marque.

359/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce sophistiquée de 45 secondes pour les clients d'entreprise et les parties prenantes B2B, en mettant l'accent sur un ton professionnel et autoritaire avec une voix off claire et chaleureuse. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour présenter les avantages stratégiques d'une nouvelle collaboration à travers un récit captivant, livrant des vidéos professionnelles qui résonnent avec les décideurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes mettant en avant une alliance créative, spécifiquement pour les agences de marketing et les directeurs créatifs, avec des animations visuellement riches et une musique contemporaine. Intégrez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour mettre en valeur l'innovation en matière de branding et les forces créatives mutuelles, créant des vidéos d'annonce percutantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un clip rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné au grand public et aux abonnés des réseaux sociaux, en utilisant un style visuel concis, direct et engageant avec des superpositions de texte vibrantes et des effets sonores énergiques. Employez les sous-titres/captions de HeyGen et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour personnaliser le message pour diverses plateformes, garantissant que l'annonce soit facilement compréhensible et largement accessible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Annonce de Partenariat

Annoncez vos nouvelles collaborations avec des vidéos engageantes et professionnelles. Exploitez les outils intuitifs de HeyGen pour créer de l'impact et atteindre efficacement votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels ou commencez avec une toile vierge pour concevoir votre annonce de partenariat unique.
2
Step 2
Générez Votre Message
Transformez votre script en une narration captivante ou une présentation engageante en utilisant la génération de texte-à-vidéo ou de voix off alimentée par l'AI.
3
Step 3
Marquez et Améliorez Visuellement
Intégrez les couleurs, le logo et les éléments personnalisés de votre marque en utilisant des contrôles de branding robustes pour assurer un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Optimisez et Partagez
Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour adapter votre vidéo à diverses plateformes, puis partagez votre annonce de partenariat professionnelle avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Collaborations Commerciales Clés

.

Utilisez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur et célébrer efficacement les collaborations et partenariats commerciaux importants avec des visuels captivants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce professionnelles, y compris les annonces de partenariat ?

HeyGen propose un créateur de vidéos robuste avec des modèles vidéo étendus et des fonctionnalités AI, vous permettant de créer facilement des vidéos d'annonce de haute qualité. Personnalisez les éléments de branding pour que vos annonces de partenariat résonnent professionnellement sur toutes les plateformes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour que mes vidéos s'alignent avec ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque multimédia et nos outils d'édition vidéo pour adapter chaque vidéo à vos spécifications exactes pour une présence de marque cohérente.

Les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient-elles vraiment le processus de création vidéo ?

Oui, les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, y compris les avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo, accélèrent considérablement la production de contenu. Cela vous permet de créer des vidéos rapidement, générant des voix off et des sous-titres engageants avec facilité.

Pour quelles plateformes les vidéos HeyGen sont-elles optimisées, et comment peuvent-elles stimuler l'engagement ?

HeyGen garantit que vos vidéos professionnelles sont optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux options d'exportation flexibles. Incorporez des éléments d'appel à l'action clairs dans votre contenu pour maximiser l'engagement et atteindre vos objectifs créatifs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo