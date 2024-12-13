Créez des Vidéos de Formation pour Partenaires avec l'IA : Boostez l'Engagement
Renforcez vos partenaires avec des vidéos de formation engageantes. Créez du contenu à fort impact plus rapidement en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Développez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 45 secondes conçue pour les partenaires existants, démontrant une mise à jour de fonctionnalité. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et rapide avec des graphismes nets et une voix d'avatar AI amicale et articulée. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie instantanément au présentateur.
Créez une vidéo de formation 'comment faire' détaillée de 90 secondes pour les partenaires, fournissant un guide pas à pas d'une intégration logicielle complexe. Le style visuel doit être instructif avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations, accompagné d'une voix calme et explicative. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité tout au long.
Générez une vidéo inspirante de 30 secondes pour l'habilitation des partenaires qui met en avant une récente réussite et décrit les avantages stratégiques clés pour le prochain trimestre. Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et motivant avec une musique de fond entraînante et des sous-titres professionnels et faciles à lire. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité pour tous les partenaires.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation des Partenaires à l'Échelle Mondiale.
Produisez rapidement un contenu de formation diversifié pour intégrer et perfectionner les partenaires dans le monde entier, élargissant ainsi votre portée sur le marché sans effort.
Améliorer l'Engagement de la Formation des Partenaires.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et personnalisées qui captivent les partenaires et améliorent considérablement la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation pour partenaires ?
HeyGen, votre générateur de vidéos de formation AI, révolutionne la création de vidéos de formation pour partenaires en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela vous permet de produire rapidement un contenu de formation très engageant, rendant l'habilitation des partenaires plus efficace et efficiente.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation en ligne cohérentes pour les partenaires mondiaux ?
Absolument, HeyGen permet aux entreprises de standardiser les expériences d'apprentissage avec des vidéos de formation en ligne cohérentes et de haute qualité. Utilisez les contrôles de marque, les modèles et le redimensionnement des ratios d'aspect pour assurer l'uniformité de tous vos programmes de formation pour partenaires, quel que soit l'emplacement.
Quel type de contenu de formation peut être développé en utilisant les capacités AI de HeyGen ?
Le créateur de cours AI de HeyGen vous permet de développer une large gamme de contenus de formation engageants, des modules de micro-apprentissage et des vidéos d'intégration aux démonstrations de produits détaillées et aux vidéos de formation 'comment faire'. Notre plateforme simplifie la création de supports d'apprentissage personnalisés basés sur la vidéo pour tous vos besoins de formation.
Comment HeyGen aide-t-il à réduire le temps et le coût associés à la production de vidéos de formation ?
HeyGen aide considérablement à économiser des coûts et des ressources en transformant des scripts en vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI et des voix off, éliminant les complexités traditionnelles du montage vidéo. Cette efficacité vous permet de créer des vidéos de formation de haute qualité beaucoup plus rapidement et à une fraction du coût.