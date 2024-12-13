Créez des Vidéos de Formation pour Partenaires avec l'IA : Boostez l'Engagement

Renforcez vos partenaires avec des vidéos de formation engageantes. Créez du contenu à fort impact plus rapidement en utilisant les avatars AI de HeyGen.

387/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 45 secondes conçue pour les partenaires existants, démontrant une mise à jour de fonctionnalité. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et rapide avec des graphismes nets et une voix d'avatar AI amicale et articulée. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie instantanément au présentateur.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation 'comment faire' détaillée de 90 secondes pour les partenaires, fournissant un guide pas à pas d'une intégration logicielle complexe. Le style visuel doit être instructif avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations, accompagné d'une voix calme et explicative. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité tout au long.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo inspirante de 30 secondes pour l'habilitation des partenaires qui met en avant une récente réussite et décrit les avantages stratégiques clés pour le prochain trimestre. Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et motivant avec une musique de fond entraînante et des sous-titres professionnels et faciles à lire. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser l'accessibilité pour tous les partenaires.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Partenaires

Produisez efficacement du contenu de formation de haute qualité et engageant pour vos partenaires, en assurant un message cohérent et un apprentissage accéléré.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation et Vos Visuels
Commencez par rédiger votre script de formation. Ensuite, utilisez les avatars AI de HeyGen et une riche bibliothèque de médias pour donner vie à votre script avec des visuels captivants, posant ainsi les bases d'un contenu de formation efficace.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque dans tous vos supports de formation. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, créant des vidéos de formation professionnelles et engageantes qui résonnent avec vos partenaires.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Essentiels
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour vos partenaires. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ajouter automatiquement du texte à votre vidéo, rendant vos vidéos de formation en ligne complètes et faciles à suivre pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation pour le déploiement. Choisissez les options de redimensionnement et d'exportation du ratio d'aspect optimales pour s'adapter à votre plateforme souhaitée, puis partagez facilement votre contenu complété pour renforcer vos programmes de formation pour partenaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer du Contenu pour l'Habilitation des Ventes

.

Équipez les partenaires de vidéos générées par l'IA sur des histoires de réussite client pour renforcer leurs arguments de vente et leur compréhension des produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation pour partenaires ?

HeyGen, votre générateur de vidéos de formation AI, révolutionne la création de vidéos de formation pour partenaires en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela vous permet de produire rapidement un contenu de formation très engageant, rendant l'habilitation des partenaires plus efficace et efficiente.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de formation en ligne cohérentes pour les partenaires mondiaux ?

Absolument, HeyGen permet aux entreprises de standardiser les expériences d'apprentissage avec des vidéos de formation en ligne cohérentes et de haute qualité. Utilisez les contrôles de marque, les modèles et le redimensionnement des ratios d'aspect pour assurer l'uniformité de tous vos programmes de formation pour partenaires, quel que soit l'emplacement.

Quel type de contenu de formation peut être développé en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Le créateur de cours AI de HeyGen vous permet de développer une large gamme de contenus de formation engageants, des modules de micro-apprentissage et des vidéos d'intégration aux démonstrations de produits détaillées et aux vidéos de formation 'comment faire'. Notre plateforme simplifie la création de supports d'apprentissage personnalisés basés sur la vidéo pour tous vos besoins de formation.

Comment HeyGen aide-t-il à réduire le temps et le coût associés à la production de vidéos de formation ?

HeyGen aide considérablement à économiser des coûts et des ressources en transformant des scripts en vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI et des voix off, éliminant les complexités traditionnelles du montage vidéo. Cette efficacité vous permet de créer des vidéos de formation de haute qualité beaucoup plus rapidement et à une fraction du coût.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo