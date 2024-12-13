Créez des Vidéos de Succès Partenaires qui Stimulent l'Engagement

Boostez l'impact de votre programme partenaire et atteignez un succès à long terme en créant du contenu engageant avec les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes destinée aux responsables des partenariats, illustrant comment construire une expérience partenaire véritablement évolutive en rationalisant efficacement la gestion des références. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle de style infographique propre avec une voix off autoritaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'orientation engageante de 30 secondes pour les nouveaux partenaires, décrivant les meilleures pratiques essentielles pour réussir au cours des 90 premiers jours. Le style visuel doit être amical et accueillant avec des animations claires et étape par étape, complétées par une voix chaleureuse et encourageante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, les guidant sur la meilleure façon d'utiliser le contenu et les ressources disponibles.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo rapide de 50 secondes pour les équipes marketing soutenant les partenariats, illustrant le parcours de création de vidéos de succès partenaires convaincantes, de la présentation initiale à la production. Cette vidéo doit présenter un montage dynamique de visuels avec une musique entraînante, montrant comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent accélérer l'ensemble du processus créatif pour développer un contenu percutant.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Succès Partenaires

Produisez rapidement des récits de succès partenaires convaincants pour favoriser un écosystème de partenaires florissant et stimuler l'engagement avec un contenu vidéo professionnel et évolutif.

1
Step 1
Rédigez Votre Script pour la Production
Décrivez votre récit de succès partenaire captivant. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique, prêt pour la production.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI Engagé
Choisissez l'avatar AI parfait pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence pour qu'elle s'aligne avec votre marque, garantissant une expérience partenaire professionnelle et mémorable.
3
Step 3
Appliquez une Image de Marque Cohérente
Renforcez votre identité de marque en appliquant les contrôles de marque de HeyGen, y compris les logos et couleurs personnalisés. Cela assure une cohérence visuelle à travers toutes vos histoires de succès de programme partenaire.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Préparez votre vidéo pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen. Distribuez votre vidéo de succès partenaire finale pour maximiser la portée à travers votre écosystème de partenaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Partenaire Engagé

Générez rapidement des vidéos et des clips partageables sur les réseaux sociaux pour amplifier le succès des partenaires et stimuler une plus grande sensibilisation et engagement du programme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de succès partenaires efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de succès partenaires engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le processus de "présentation à production", vous permettant de livrer rapidement du contenu vidéo de haute qualité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour stimuler l'engagement des partenaires et évoluer les expériences ?

HeyGen propose des fonctionnalités telles que des contrôles de marque personnalisés, des modèles et la génération de voix off, vous permettant de personnaliser le contenu vidéo pour une expérience partenaire évolutive. Ces outils aident à "stimuler l'engagement" à travers votre "écosystème de partenaires".

HeyGen peut-il aider à développer des ressources vidéo pour notre programme partenaire ?

Absolument, HeyGen est idéal pour développer des "ressources" vidéo complètes pour votre "programme partenaire". Vous pouvez exploiter sa bibliothèque multimédia et ses capacités de texte à vidéo pour produire facilement un contenu cohérent et de marque.

HeyGen soutient-il les meilleures pratiques pour la création de vidéos de succès partenaires ?

HeyGen soutient les "meilleures pratiques pour le succès" en offrant des outils tels que les sous-titres, les avatars AI et le redimensionnement facile des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Cela garantit que votre communication partenaire favorise le "succès à long terme" et s'aligne avec votre stratégie globale d'"expérience partenaire".

