Créez un message de bienvenue personnalisé de 60 secondes destiné aux responsables de partenariat, démontrant la valeur d'un parcours partenaire sur mesure. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et centré sur l'humain, avec un avatar AI amical délivrant un message de bienvenue conversationnel, accompagné d'une musique de fond douce. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen peuvent créer des "vidéos personnalisées" qui renforcent les relations avec les partenaires dès le premier jour.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les coordinateurs de programme d'intégration, illustrant comment "accroître efficacement les efforts d'intégration" pour les nouveaux partenaires. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et efficace avec des graphiques épurés et une narration précise et informative. Mettez en avant la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour générer rapidement des "outils vidéo alimentés par l'AI" de haute qualité à des fins de formation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes "de formation" destinée aux partenaires mondiaux apprenant des fonctionnalités complexes de produits, garantissant une accessibilité universelle. Le style visuel et audio doit être instructif, clair et accessible à l'international, incorporant des enregistrements d'écran et une voix off multilingue avec les Sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure compréhension. Cela permet de délivrer efficacement des informations cruciales, quelles que soient les barrières linguistiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Intégration de Partenaires

Simplifiez votre intégration de partenaires avec des vidéos engageantes et personnalisées en utilisant des outils alimentés par l'AI, garantissant une expérience cohérente et efficace pour chaque nouveau partenaire.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration ou Choisissez un Modèle
Commencez par définir vos messages clés d'intégration. Vous pouvez soit rédiger un script détaillé, soit sélectionner un modèle préconçu pour accélérer la création de vidéos d'intégration de partenaires efficaces.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et Générez des Voix Off
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Saisissez votre script pour générer des voix off au son naturel, donnant vie à votre contenu.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez les Visuels
Personnalisez vos vidéos avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets. Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque ou téléchargez les vôtres pour créer des vidéos personnalisées qui résonnent avec vos partenaires.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Intégration de Partenaires
Revoyez votre vidéo d'intégration terminée, en vous assurant que tous les détails sont exacts. Une fois satisfait, exportez votre vidéo dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être partagée sans effort sur vos plateformes partenaires.

Produisez Rapidement des Vidéos d'Intégration Engageantes

Générez rapidement du contenu vidéo de haute qualité et engageant pour l'intégration des partenaires, simplifiant le processus de création et économisant un temps précieux.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration de partenaires ?

HeyGen utilise des outils vidéo alimentés par l'AI et des avatars AI réalistes pour simplifier la production de vidéos d'intégration de partenaires engageantes, transformant les scripts en contenu visuel professionnel sans effort.

Quels sont les avantages d'utiliser l'AI pour l'intégration personnalisée des partenaires ?

Utiliser la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos personnalisées qui augmentent efficacement vos efforts d'intégration, garantissant que chaque nouveau partenaire reçoit des informations sur mesure grâce à des voix off AI et un contenu dynamique.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour rendre les vidéos d'intégration plus engageantes ?

Absolument. La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen vous aide à développer des vidéos dynamiques et interactives, transformant les vidéos de formation standard en contenu engageant qui capte l'attention et améliore la rétention des nouvelles recrues.

Avec quelle facilité puis-je créer des vidéos personnalisées pour divers partenaires ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos personnalisées à grande échelle, en utilisant des voix off AI et la conversion de texte en parole pour adapter efficacement les messages à différents partenaires, garantissant des vidéos d'intégration pertinentes et percutantes.

