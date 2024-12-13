Créez des Vidéos d'Habilitation Partenaire avec l'AI
Générez rapidement des vidéos de formation partenaire engageantes avec des avatars AI pour améliorer l'intégration et les ventes, économisant temps et ressources.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour dynamique de 2 minutes ciblant les partenaires existants pour expliquer une récente amélioration complexe du produit. Employez une esthétique visuelle moderne avec des textes à l'écran générés à partir de vos scripts personnalisables via Texte-en-vidéo à partir de script, et assurez la clarté grâce aux sous-titres. L'audio doit être une voix off énergique qui maintient les efforts d'habilitation des partenaires proactifs et informés.
Imaginez une vidéo de formation partenaire convaincante de 2 minutes pour les partenaires axés sur les ventes, illustrant les meilleures pratiques pour présenter une nouvelle solution. La présentation visuelle doit être motivante et informative, utilisant le support diversifié de la bibliothèque de médias/stock pour créer un récit basé sur des scénarios. Délivrez le contenu avec un ton confiant et autoritaire, en utilisant des modèles et des scènes pour un assemblage rapide, résultant en des vidéos engageantes qui stimulent la performance.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux partenaires potentiels, mettant en avant les principaux avantages de rejoindre notre programme de canal. Cette courte vidéo doit comporter des graphiques vibrants et un message concis, propulsé par des avatars AI pour une livraison engageante. Assurez-vous que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes sociales en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, rendant la création de vidéos d'habilitation des partenaires rentable sur plusieurs canaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez la Formation Partenaire à l'Échelle Mondiale.
Développez et délivrez un plus grand volume de cours de formation partenaire efficacement pour atteindre un réseau de partenaires mondial plus large.
Améliorez l'Efficacité de la Formation Partenaire.
Améliorez l'engagement des partenaires et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en utilisant du contenu vidéo dynamique propulsé par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'habilitation partenaire de haute qualité ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte-en-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer efficacement des vidéos d'habilitation partenaire engageantes directement à partir d'un script. Cela simplifie la production de contenu de formation partenaire de qualité professionnelle.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour garantir que les vidéos de formation partenaire respectent les directives de la marque ?
HeyGen fournit des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs d'incorporer des logos, des couleurs de marque et des polices personnalisées dans leurs vidéos de formation partenaire. Avec des modèles personnalisables et une riche bibliothèque de médias, vous pouvez maintenir une identité de marque cohérente sans effort.
HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour les vidéos d'intégration partenaire à l'échelle mondiale ?
Absolument. HeyGen prend en charge la génération de voix off multilingue et les sous-titres automatiques, facilitant la localisation de vos vidéos d'intégration partenaire pour un public mondial. Cela garantit l'accessibilité et la compréhension à travers différentes régions.
Quelles options d'exportation et de rapport d'aspect sont disponibles pour les vidéos de formation AI générées par HeyGen ?
HeyGen offre un redimensionnement flexible du rapport d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que vos vidéos de formation AI sont optimisées pour différentes plateformes et appareils. Cela rend le partage de votre contenu de formation partenaire fluide et efficace.