Créez des Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel pour Stimuler l'Engagement

Rationalisez la production vidéo pour créer des vidéos récapitulatives de discussions en panel professionnelles. Utilisez nos modèles et scènes intuitifs pour réutiliser les enregistrements sans effort.

428/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo élégante et informative de 30 secondes, parfaite pour les équipes RH et les responsables de formation, qui met en avant l'efficacité de l'utilisation des Modèles de Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel. Cette vidéo accessible utilisera des sous-titres/captions automatiques pour s'assurer que chaque point clé est compris, livrée par une voix AI amicale et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo polie et persuasive de 60 secondes ciblant les équipes de vente et les professionnels du développement commercial, illustrant comment réutiliser des enregistrements pour en faire des clips courts puissants. Cette vidéo exploitera la génération de voix off sophistiquée pour un style audio autoritaire, garantissant que chaque message sur un produit ou service est délivré avec une clarté percutante.
Exemple de Prompt 3
Comment les organisateurs d'événements et les spécialistes de la communication peuvent-ils condenser rapidement des discussions longues ? Imaginez une vidéo moderne et engageante de 50 secondes démontrant le pouvoir de créer des vidéos récapitulatives de discussions en panel à partir de texte en vidéo. Cet explicatif concis, avec des visuels diversifiés et une voix professionnelle, montrera comment transformer des notes en un résultat de haute qualité rapidement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel

Transformez sans effort vos discussions en panel en vidéos récapitulatives engageantes et concises à l'aide d'outils AI, parfaites pour partager des idées et stimuler l'engagement du public.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Sélectionnez un "Modèle de Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel" dans notre bibliothèque diversifiée pour fournir une structure professionnelle. Entrez vos points de discussion clés ou votre transcription pour commencer avec "Modèles & scènes".
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI
Choisissez parmi une large gamme d'"Avatars AI" pour agir en tant que vos présentateurs ou narrateurs. Ces "avatars AI" ajoutent une touche dynamique et personnelle à votre résumé de panel.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Ajoutez une voix off naturelle et engageante à votre vidéo récapitulative en utilisant notre fonctionnalité avancée de "Génération de Voix Off". Notre "Acteur Vocal AI" donne vie à votre script avec des tons professionnels.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres
Appliquez des sous-titres générés automatiquement à votre vidéo en utilisant notre fonctionnalité de "Sous-titres/captions". Le "Générateur de Sous-titres AI" améliore l'accessibilité et assure une compréhension claire pour tous les spectateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Récapitulatives Performantes

.

Produisez rapidement des vidéos récapitulatives professionnelles et percutantes à partir de discussions en panel, capturant efficacement les idées clés et suscitant un intérêt plus large du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour diverses équipes ?

Les outils AI de HeyGen rationalisent la production vidéo, permettant aux marketeurs, équipes RH et professionnels de la vente de créer facilement du contenu engageant. Vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles pour des sessions de formation, des présentations de vente, et plus encore, augmentant efficacement l'engagement du public.

HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos récapitulatives de discussions en panel ?

Oui, HeyGen est excellent pour créer des vidéos récapitulatives de discussions en panel. Sa plateforme intuitive vous permet de réutiliser des enregistrements existants en clips courts ou en résumés complets, en utilisant un Modèle de Vidéos Récapitulatives de Discussions en Panel pour accélérer la création de contenu.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose des Avatars AI de pointe et un Acteur Vocal AI pour des voix off réalistes dans diverses langues. De plus, son Générateur de Sous-titres AI assure l'accessibilité et une meilleure compréhension du public, contribuant tous à un résultat de haute qualité.

Comment HeyGen garantit-il un résultat de haute qualité pour les vidéos professionnelles ?

HeyGen garantit un résultat de haute qualité grâce à sa conversion texte-en-vidéo robuste, ses modèles professionnels et ses contrôles de marque complets. Cela permet aux utilisateurs de maintenir une identité de marque cohérente dans toute leur production vidéo, créant un contenu poli et percutant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo