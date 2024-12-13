Créer des Vidéos sur les Bases des Médias Payants : Votre Guide Ultime

Simplifiez les bases complexes des médias payants et du marketing avec des vidéos professionnelles, en exploitant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative concise de 45 secondes sur l'élaboration d'une stratégie de médias payants efficace, ciblant les étudiants en marketing et les jeunes stratèges. Employez un style visuel professionnel et moderne avec un ton explicatif et confiant d'un avatar AI pour guider les spectateurs à travers les considérations stratégiques clés. Assurez-vous que le contenu s'écoule harmonieusement en utilisant les avatars AI de HeyGen et des modèles et scènes soignés pour un aspect professionnel.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique dynamique de 30 secondes démontrant comment créer facilement des vidéos sur les bases des médias payants, spécifiquement pour les créateurs de contenu recherchant l'efficacité. Le style visuel et audio doit être rapide et entraînant, avec un texte clair à l'écran et une musique de fond, facilement réalisable en convertissant un script en vidéo et en incorporant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Esquissez une vidéo engageante de 75 secondes explorant les fondamentaux du marketing des médias payants pour les entrepreneurs et les fondateurs de startups. Cette vidéo doit adopter un design moderne et minimaliste avec une voix calme et autoritaire pour décomposer les concepts essentiels. Capitalisez sur la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir que la vidéo soit optimisée pour diverses plateformes et apparaisse soignée, renforçant son impact éducatif.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos sur les Bases des Médias Payants

Transformez facilement vos connaissances des fondamentaux des médias payants en leçons vidéo engageantes pour votre audience, en exploitant les outils intuitifs de création vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script et Choisissez un Avatar AI
Commencez par définir les concepts clés des bases des médias payants. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer une vidéo directement à partir de votre contenu écrit, donnant vie à vos leçons avec un avatar AI engageant.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez des Voix Off Professionnelles
Élevez votre explication des concepts de médias payants. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels et graphiques pertinents, puis appliquez la génération de voix off pour une narration claire et convaincante qui résonne avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque et Assurez l'Accessibilité
Adaptez votre vidéo pour refléter l'identité de votre marque pour une série cohérente de Stratégie de Médias Payants. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence et ajoutez des sous-titres/captions pour une accessibilité et une compréhension plus larges.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos pour une Distribution Multi-Plateforme
Vos vidéos de formation complètes sur les médias payants sont prêtes ! Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, garantissant une diffusion soignée et professionnelle à vos apprenants.

Cas d'Utilisation

Produisez des Vidéos Explicatives Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos et clips convaincants pour les réseaux sociaux afin de simplifier et d'expliquer les concepts clés des médias payants à un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos sur les bases des médias payants ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos sur les bases des médias payants en utilisant des avatars AI avancés et une fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et la puissante plateforme de HeyGen générera des vidéos engageantes, rendant les concepts complexes faciles à comprendre. Cela simplifie votre production vidéo pour les campagnes de médias payants.

Quel rôle joue HeyGen dans l'optimisation d'une Stratégie de Marketing Digital ?

HeyGen est un copilote AI crucial pour exécuter votre Stratégie de Marketing Digital en permettant la production rapide de vidéos de haute qualité pour divers canaux. Vous pouvez créer un contenu convaincant pour la génération de demande en utilisant des modèles et des scènes personnalisables, améliorant ainsi vos efforts marketing globaux avec des visuels professionnels.

HeyGen peut-il aider les créateurs de contenu avec des leçons éducatives sur les médias payants et leurs fondamentaux ?

Absolument, HeyGen est un outil inestimable pour tout créateur de contenu cherchant à enseigner les bases et les fondamentaux des médias payants. Ses fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques permettent des leçons claires et accessibles, garantissant que votre audience saisisse efficacement les concepts publicitaires complexes.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de médias payants ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une parfaite cohérence de marque dans toutes vos vidéos de médias payants. Appliquez facilement le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des polices à chaque scène, garantissant que votre contenu reflète toujours professionnellement l'identité de votre marque.

