Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation AI engageante de 60 secondes ciblant les équipes RH et les formateurs dans les entreprises de biens de consommation, en se concentrant sur les exigences spécifiques d'emballage pour les lancements de nouveaux produits. L'esthétique visuelle doit être épurée et éducative, incorporant du texte à l'écran et des graphiques pour mettre en évidence les détails essentiels. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour traduire efficacement des modules de formation détaillés en un récit clair et parlé, en veillant à ce que toutes les informations cruciales sur la conformité soient transmises avec précision par une voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires d'entreprises et aux gestionnaires, montrant comment l'automatisation peut révolutionner les processus de conformité des emballages. Le style visuel doit être rapide et moderne, utilisant des coupes rapides et des icônes animées pour démontrer les gains d'efficacité. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message visuellement percutant qui met en avant la réduction des risques et l'accélération des approbations dans les flux de travail de conformité des emballages.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes, parfaite pour les équipes mondiales ayant besoin de comprendre les diverses réglementations d'emballage à travers différentes régions. Cette vidéo doit présenter un porte-parole AI clair et accessible délivrant des informations clés sur fond de cartes mondiales et d'infographies pertinentes. Pour garantir une accessibilité et une compréhension maximales pour des publics divers, intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux spectateurs de suivre facilement les détails cruciaux sur les réglementations internationales en matière d'emballage.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Conformité des Emballages

Rationalisez le développement de vidéos critiques de conformité des emballages avec les outils pilotés par AI de HeyGen, garantissant précision et efficacité pour votre contenu de formation et d'information.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script détaillé dans l'éditeur de HeyGen. Notre capacité de texte-à-vidéo transforme votre texte en contenu visuel engageant, posant les bases de votre vidéo de conformité des emballages.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour agir en tant que présentateur. Choisissez parmi une gamme diversifiée pour transmettre clairement vos exigences d'emballage et informations réglementaires.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & de l'Audio
Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer des exigences d'emballage complexes. Enrichissez davantage votre vidéo avec des voix off personnalisées ou des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et la clarté sur la conformité des emballages.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de conformité des emballages terminée, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour la générer dans divers formats. Partagez votre contenu poli et précis avec vos équipes ou parties prenantes, garantissant une large portée et le respect des réglementations.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement en Formation

Exploitez des avatars AI et des visuels engageants pour créer des vidéos dynamiques de conformité des emballages, garantissant une meilleure rétention des apprenants et une participation active.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de conformité des emballages ?

Les outils pilotés par AI de HeyGen simplifient la création de vidéos de conformité des emballages en transformant des scripts textuels en contenu engageant. Utilisez des avatars AI et l'automatisation pour produire efficacement des aides visuelles claires pour des exigences et réglementations d'emballage complexes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une communication efficace sur la conformité des emballages ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables, des porte-paroles AI et des sous-titres automatisés pour garantir que vos vidéos de conformité des emballages soient accessibles et percutantes. Ces outils aident les marketeurs et les équipes RH à transmettre des messages clairs sur des informations de conformité importantes.

HeyGen peut-il générer rapidement des vidéos professionnelles de conformité des emballages ?

Oui, le générateur de texte-à-vidéo gratuit de HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de conformité des emballages de haute qualité à partir de vos scripts existants. Ce processus de création vidéo piloté par AI réduit considérablement le temps de production par rapport aux méthodes traditionnelles.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour le contenu de conformité des emballages ?

Absolument. HeyGen permet un contrôle total du branding, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs et messages spécifiques dans vos vidéos de conformité des emballages. Cela garantit la cohérence et renforce votre marque tout en abordant des stratégies et exigences d'emballage essentielles.

