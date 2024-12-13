Créez des Vidéos de Sécurité pour les Travailleurs Extérieurs avec l'AI

Améliorez la sécurité et la conformité de votre main-d'œuvre extérieure. Utilisez des avatars AI pour générer rapidement des vidéos de formation engageantes et efficaces qui réduisent les risques.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de 60 secondes engageante pour les équipes de maintenance des services publics, en se concentrant sur l'identification et la réduction des dangers extérieurs courants comme les lignes électriques tombées ou le terrain instable. Le style visuel doit être dynamique et réaliste, utilisant des coupes rapides entre les situations dangereuses et les pratiques sûres, avec un ton audio alerte et informatif. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les messages clés de sécurité, rendant cette vidéo de sécurité des travailleurs percutante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une courte vidéo de sécurité de 30 secondes pour les membres de l'équipe de paysagistes, décrivant rapidement les procédures d'urgence pour les blessures mineures ou l'épuisement dû à la chaleur pendant le travail en extérieur pour aider à la prévention des accidents. Le style visuel doit être direct et facile à suivre, utilisant des animations simples ou des exemples réels clairs, avec une voix off rassurante et concise. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour générer rapidement des instructions précises.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de sécurité au travail de 45 secondes destinée aux travailleurs agricoles, en se concentrant sur la réduction des risques associés aux glissades, trébuchements et chutes dans les environnements extérieurs. Le style visuel doit être informatif mais engageant, incorporant des scénarios relatables avec des démonstrations claires, accompagné d'une voix amicale et éducative. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des séquences et des images extérieures pertinentes, améliorant l'attrait visuel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour les Travailleurs Extérieurs

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et engageantes pour les travailleurs extérieurs en utilisant l'AI, assurant une communication claire et une meilleure sensibilisation aux dangers.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sécurité
Commencez par rédiger un script complet détaillant les procédures de sécurité extérieure. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script transformera votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Améliorez votre message en sélectionnant des arrière-plans, accessoires et avatars AI professionnels appropriés pour représenter les instructeurs ou les scénarios pertinents au travail extérieur.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Accessibilité
Renforcez l'identité de votre organisation en utilisant les contrôles de Branding (logo, couleurs). Assurez l'inclusivité en incorporant des sous-titres/captions pour tous les apprenants et environnements.
4
Step 4
Exportez et Déployez la Formation
Finalisez votre vidéo en choisissant les options de redimensionnement et d'exportation d'aspect optimal. Votre vidéo de sécurité engageante est maintenant prête à être déployée à votre main-d'œuvre extérieure.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Transformez les réglementations et procédures de sécurité extérieure complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles et visuellement engageantes pour tous les travailleurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et engageantes avec l'AI. Vous pouvez transformer vos scripts en visuels dynamiques en utilisant des avatars AI et une variété de scènes, éliminant le besoin de tournages complexes ou de post-production. Cela rend la création de vidéos de sécurité à la fois efficace et efficiente.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos de sécurité au travail ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des voix off à partir de vos scripts textuels, améliorant considérablement les vidéos de sécurité au travail. Ce générateur de vidéos AI propose également des sous-titres automatisés et des outils de montage intelligents, garantissant un contenu de formation de haute qualité et accessible.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu de formation pour des sujets de sécurité spécifiques comme la sécurité des travailleurs extérieurs ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation complète des vidéos de formation à la sécurité, y compris des modules spécifiques pour la sécurité des travailleurs extérieurs. Vous pouvez adapter le contenu en utilisant divers modèles, incorporer des animations et graphiques personnalisés, et personnaliser les messages pour aborder la sensibilisation aux dangers et les procédures de sécurité uniques pour tout groupe d'employés.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de sécurité du script à la vidéo finale ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de sécurité en vous permettant de générer des vidéos complètes directement à partir de votre script en utilisant l'AI. Avec des fonctionnalités comme la conversion de texte en vidéo, les avatars AI, et la génération de voix off intégrée, HeyGen prend en charge le gros du travail de tournage et de post-production, permettant une création rapide de courtes vidéos de sécurité pour divers besoins de formation.

