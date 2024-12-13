La plateforme polyvalente de HeyGen vous permet de développer des vidéos basées sur des scénarios et d'incorporer des éléments visuellement riches, augmentant l'engagement dans votre formation à la sécurité au travail. La création de vidéos plus interactives et engageantes avec HeyGen conduit à une participation accrue des employés et à une meilleure compréhension des protocoles de sécurité essentiels.