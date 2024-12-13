Créez des Vidéos de Sécurité OSHA : Rapides, Engagantes & Conformes

Développez des programmes de formation à la sécurité personnalisés et engageants qui respectent les normes OSHA et captivent votre équipe en utilisant des avatars AI avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité personnalisée de 45 secondes destinée aux employés du secteur manufacturier, en mettant en avant des protocoles de danger spécifiques avec des visuels dynamiques et instructifs et une musique de fond entraînante. Commencez rapidement en sélectionnant parmi les modèles et scènes de HeyGen et en enrichissant le contenu avec des exemples visuels pertinents tirés directement de la bibliothèque de médias/stock, rendant la formation à la sécurité au travail à la fois efficace et efficiente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de rappel de sécurité personnalisée de 30 secondes pour une main-d'œuvre diversifiée, avec des graphiques attrayants et visuellement plaisants et une voix off amicale et rassurante. Créez des messages percutants dans plusieurs langues instantanément grâce à la génération de voix off de HeyGen et assurez l'accessibilité pour tous les employés avec des sous-titres/captions automatiques, transformant les vérifications de sécurité de routine en vidéos véritablement engageantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide visuel de sécurité de 90 secondes pour les responsables de la sécurité ayant besoin de diffuser rapidement des informations critiques sur diverses plateformes, en présentant des visuels informatifs et concis avec un narrateur clair et autoritaire. Optimisez le processus de création avec les capacités du créateur de vidéos de sécurité de HeyGen, en utilisant notamment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect pour adapter le contenu à différents médias sociaux ou affichages internes, et créez des récits convaincants grâce au texte-à-vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Sécurité OSHA

Transformez des directives OSHA complexes en vidéos de formation à la sécurité engageantes, conformes et personnalisées avec des outils alimentés par l'AI, assurant que votre main-d'œuvre est bien informée et en sécurité.

Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Choisissez parmi notre bibliothèque de modèles spécifiques à la formation ou collez votre script existant pour poser rapidement les bases de votre vidéo de sécurité OSHA.
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagants et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI diversifiés et une génération de voix off naturelle, rendant votre contenu de sécurité plus accessible et personnalisé pour votre public.
Step 3
Appliquez des Sous-titres Automatiques et du Branding
Utilisez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la conformité aux normes OSHA. Incorporez vos contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente de l'entreprise.
Step 4
Exportez pour une Distribution Sans Accroc
Exportez votre vidéo de sécurité OSHA terminée dans divers formats avec redimensionnement et exportation des rapports d'aspect pour une intégration facile avec votre LMS/LXP, assurant une distribution large et traçable.

Clarifier les Procédures de Sécurité Complexes

Transformez des protocoles et règlements de sécurité complexes en vidéos alimentées par l'AI claires et faciles à comprendre pour une compréhension efficace.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sécurité OSHA personnalisées et engageantes ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de sécurité personnalisées en utilisant des avatars AI et des scripts sur mesure, transformant des informations critiques en contenu engageant qui résonne avec votre main-d'œuvre diversifiée. Notre plateforme est un puissant créateur de vidéos de sécurité pour produire des vidéos de formation à la sécurité de haute qualité et créatives, adaptées aux besoins spécifiques de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la création de formations à la sécurité au travail conformes à OSHA ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation à la sécurité au travail complètes qui peuvent aider à respecter les normes OSHA et améliorer considérablement la conformité globale en matière de sécurité. Vous gardez le contrôle total de votre contenu, garantissant que toutes les informations nécessaires pour les vidéos de sécurité OSHA sont transmises avec précision à vos employés.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour créer rapidement des vidéos de sécurité ?

HeyGen propose des outils intuitifs alimentés par l'AI, y compris la génération avancée de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, pour rationaliser considérablement le processus de création de vidéos de formation à la sécurité. Cette plateforme innovante vous aide à générer du contenu professionnel efficacement avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques pour une accessibilité et une portée accrues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation à la sécurité au travail plus interactives ?

La plateforme polyvalente de HeyGen vous permet de développer des vidéos basées sur des scénarios et d'incorporer des éléments visuellement riches, augmentant l'engagement dans votre formation à la sécurité au travail. La création de vidéos plus interactives et engageantes avec HeyGen conduit à une participation accrue des employés et à une meilleure compréhension des protocoles de sécurité essentiels.

