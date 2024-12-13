Créez des Vidéos de Sensibilisation à l'OSHA avec l'IA pour une Conformité Optimale

Développez facilement des vidéos de formation conformes à l'OSHA. Exploitez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour créer un contenu de sécurité convaincant qui améliore la sensibilisation et la rétention des employés.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes axée sur la protection contre les chutes pour les travailleurs et superviseurs de la construction, mettant en scène des scénarios réalistes et un ton sérieux, facilement réalisée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes sur les procédures d'urgence, faisant partie de programmes plus larges de sécurité et de santé, pour tous les employés dans un bureau ou une usine, en utilisant des graphiques animés urgents mais concis et une génération de voix off calme mais ferme pour expliquer les itinéraires d'évacuation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes sur la manipulation des matériaux dangereux pour les employés travaillant avec des produits chimiques, en incorporant un étiquetage clair et des visuels procéduraux étape par étape avec les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension et une conformité universelles.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Sensibilisation à l'OSHA

Produisez rapidement des vidéos de sensibilisation à l'OSHA engageantes et conformes en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités robustes, garantissant que votre équipe est bien informée et que la sécurité au travail est priorisée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre script conforme à l'OSHA dans notre éditeur de texte-à-vidéo. Notre IA analyse votre texte, le préparant pour la conversion en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message de sécurité avec professionnalisme et clarté, améliorant l'engagement des spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels & Accessibilité
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents, un branding personnalisé et des sous-titres générés automatiquement pour une formation complète et accessible.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Exportez facilement votre vidéo finie dans divers formats d'aspect, prête à être intégrée dans votre LMS ou partagée à travers votre organisation pour renforcer les connaissances en matière de sécurité.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Sujets Complexes de Conformité

Rendez les réglementations OSHA complexes et les protocoles de sécurité au travail faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos de formation conformes à l'OSHA ?

HeyGen utilise des "avatars AI" avancés et la technologie "texte-à-vidéo", permettant aux utilisateurs de "créer rapidement des vidéos de sensibilisation à l'OSHA" et d'autres "vidéos de formation conformes à l'OSHA". Vous pouvez tirer parti des "modèles" préconstruits et des entrées de script pour réduire considérablement le temps de production vidéo et rationaliser votre flux de travail.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée mondiale de la formation à la sécurité ?

HeyGen garantit que les "vidéos de sécurité au travail" sont accessibles grâce à des "sous-titres fermés" automatiques et un "support multilingue" robuste pour des audiences mondiales diverses. Cela permet aux équipes RH de fournir une "formation à la conformité" efficacement à travers différents groupes linguistiques et de s'intégrer avec "l'intégration LMS" pour un déploiement sans faille.

HeyGen peut-il aider à développer des scénarios de formation à la sécurité engageants et interactifs ?

Oui, HeyGen permet la création de "vidéos très engageantes" et de "vidéos basées sur des scénarios" pour une "formation à la sécurité" complète. Vous pouvez utiliser des "présentateurs AI" réalistes et une riche "bibliothèque de médias" pour créer des récits visuels percutants qui améliorent la rétention des connaissances et l'engagement des employés.

Comment HeyGen soutient-il les mises à jour continues du contenu de formation OSHA pour maintenir la conformité ?

HeyGen fonctionne comme un "créateur de vidéos OSHA" efficace permettant des "mises à jour intelligentes" faciles des matériaux de formation existants, garantissant que votre contenu reste à jour. Cette capacité assure que vos "vidéos de formation à la conformité en matière de sécurité" peuvent être rapidement révisées pour refléter les derniers "protocoles de sécurité" et les changements réglementaires sans repartir de zéro.

