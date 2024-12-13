créez des vidéos sur les valeurs organisationnelles qui inspirent votre équipe
Opérationnalisez vos valeurs et construisez une culture courageuse. Transformez facilement vos scripts en vidéos engageantes avec la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez un clip motivationnel de 30 secondes destiné à tous les employés et aux nouvelles recrues, montrant comment vivre selon les valeurs favorise une culture véritablement courageuse. Concevez cette vidéo avec des visuels dynamiques et engageants, une musique de fond entraînante, et une présentation amicale par un avatar AI, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et des divers modèles et scènes pour une expérience captivante et mémorable.
Produisez une vidéo de formation de 60 secondes pour les recruteurs et les responsables du recrutement sur l'identification de l'adéquation culturelle lors des processus d'embauche, en mettant l'accent sur les normes de comportement établies. Employez une configuration visuelle de style interview avec du texte à l'écran soulignant les points clés, complétée par une voix off claire et concise, et utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et exploitez sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents.
Créez une vidéo didactique de 50 secondes destinée aux chefs de département et aux chefs de projet, illustrant comment les valeurs organisationnelles peuvent guider une prise de décision productive et fournissant des conseils sur la manière de former efficacement leurs employés. Cette vidéo devrait comporter des animations de style infographique, une voix off professionnelle, et une musique de fond subtile, optimisée pour diverses plateformes en utilisant les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen et ses capacités efficaces de texte-à-vidéo à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention grâce à l'AI.
Améliorez l'engagement et la rétention des employés en créant des vidéos AI captivantes pour former sur les valeurs et comportements organisationnels.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez un contenu de formation sur les valeurs percutant, atteignant tous les employés avec des normes comportementales et des attentes culturelles cohérentes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos sur les valeurs organisationnelles qui résonnent avec les employés ?
HeyGen permet aux organisations de créer rapidement des vidéos sur les valeurs organisationnelles en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Cela assure une communication cohérente des principes fondamentaux, aidant les employés à comprendre et à vivre selon les valeurs à travers un contenu engageant.
Quel rôle jouent les avatars AI de HeyGen dans l'opérationnalisation efficace des valeurs organisationnelles ?
Les avatars AI de HeyGen fournissent un visage cohérent et professionnel pour délivrer des messages, crucial pour l'opérationnalisation des valeurs organisationnelles. Ils permettent une formation et une communication évolutives, aidant à former les employés sur des comportements enseignables et observables qui incarnent ces valeurs.
HeyGen peut-il aider à définir et à communiquer des comportements spécifiques et observables liés aux valeurs de l'entreprise ?
Oui, HeyGen facilite la communication de comportements spécifiques et observables en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos, illustrant clairement les normes de comportement attendues. Cela aide à renforcer les valeurs organisationnelles et à guider une prise de décision productive au sein de l'équipe.
Comment HeyGen soutient-il la construction d'une culture courageuse en renforçant les valeurs organisationnelles ?
HeyGen aide à favoriser une culture courageuse en fournissant un outil puissant pour communiquer et renforcer de manière cohérente les valeurs organisationnelles. En créant du contenu vidéo engageant, les organisations peuvent efficacement responsabiliser les gens face à des normes partagées et renforcer l'adéquation culturelle lors de l'embauche.