Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 60 secondes mettant en valeur un récent succès d'équipe, destinée aux chefs d'équipe et aux responsables de département. Utilisez des graphiques animés dynamiques et une musique de fond inspirante pour raconter une histoire captivante, avec la génération de voix off de HeyGen assurant une narration claire et percutante pour cette histoire de succès interne.
Produisez une vidéo d'entreprise succincte de 30 secondes introduisant une nouvelle politique ou initiative de l'entreprise, spécifiquement pour les nouvelles recrues lors de leur processus d'intégration. Cette vidéo nécessite un style visuel propre et professionnel, incorporant des scénarios réels ou des images de stock pertinentes avec un audio chaleureux et accueillant, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir un contexte visuel riche.
Créez une vidéo informative de 90 secondes présentant un résumé des performances trimestrielles pour les parties prenantes internes et la direction. Le style visuel doit être élégant, avec des graphiques animés de type infographique et une bande sonore professionnelle et dynamique. Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo de manière créative ?
HeyGen vous permet de produire un contenu vidéo attrayant en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script. Ses modèles étendus et ses contrôles de marque facilitent la narration engageante et les effets visuels uniques, donnant vie à votre vision créative sans effort.
Quels types de vidéos d'entreprise puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est parfait pour créer des vidéos d'entreprise percutantes, y compris des vidéos de mises à jour organisationnelles et des vidéos de formation d'entreprise complètes. En utilisant des avatars AI et la génération de voix off, HeyGen garantit un audio et une vidéo de haute qualité pour un engagement efficace des employés dans des scénarios réels.
HeyGen prend-il en charge la production audio et vidéo de haute qualité ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos de haute qualité, offrant une fidélité visuelle et auditive exceptionnelle. Avec des avatars AI avancés, une conversion précise de texte en vidéo à partir de script, et une génération de voix off robuste, HeyGen garantit que votre production est professionnelle et présente un audio clair et une vidéo nette.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de marque efficacement ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quelle vidéo. Vous pouvez créer efficacement un contenu visuellement attrayant avec des modèles préconçus et une riche bibliothèque de médias, assurant une cohérence de marque pour les titres et les vignettes dans tout votre contenu vidéo attrayant.