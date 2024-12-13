Créez des Vidéos d'Excellence Organisationnelle avec la Vitesse de l'AI
Renforcez vos équipes et stimulez l'amélioration continue en transformant des scripts en vidéos engageantes rapidement grâce à la conversion texte-en-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne de 90 secondes expliquant une nouvelle initiative d'amélioration des processus agiles aux équipes opérationnelles. La vidéo doit comporter des animations dynamiques, étape par étape, avec une voix off amicale et encourageante, visant un style visuel et audio engageant. Assurez-vous que la vidéo démontre clairement le flux de travail révisé en utilisant des scènes personnalisables pour une meilleure compréhension parmi le personnel interne.
Produisez une vidéo d'information de 2 minutes pour tous les employés, expliquant les récentes mises à jour des protocoles de cybersécurité, présentée comme un exemple de vidéos pilotées par AI améliorant la communication interne. Le style visuel et audio doit être moderne, clair et explicatif, utilisant des infographies et une bande sonore professionnelle et dynamique pour maintenir l'engagement. Cette vidéo doit inclure des sous-titres pour l'accessibilité dans les différents départements.
Concevez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les développeurs et ingénieurs, décrivant les nouvelles meilleures pratiques de codage ou une mise à jour rapide de la documentation technique. Le style visuel doit être direct et très concis, avec des textes en surbrillance à l'écran et des graphiques pertinents, accompagnés d'une voix off précise et articulée. Cette demande nécessite l'utilisation de la capacité de génération de voix off de HeyGen pour transmettre efficacement des informations cruciales à un public technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez les Programmes de Formation et de Développement.
Développez rapidement des cours de formation et des matériaux étendus pour éduquer efficacement un public interne plus large.
Améliorez la Formation et le Développement des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes, améliorant considérablement la participation des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'excellence organisationnelle ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'excellence organisationnelle efficacement en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de conversion texte-en-vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des vidéos engageantes pilotées par AI avec des voix off professionnelles, accélérant considérablement la production de contenu pour les vidéos d'amélioration des processus et de formation.
Puis-je personnaliser l'apparence et le branding de mes vidéos d'excellence organisationnelle HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation grâce à des scènes personnalisables et divers modèles pour s'assurer que vos vidéos d'excellence organisationnelle s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez également intégrer des éléments de branding comme des logos et des schémas de couleurs spécifiques pour un look cohérent.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos de formation AI ?
HeyGen priorise l'accessibilité de vos vidéos de formation AI en générant automatiquement des sous-titres précis et en offrant une large gamme de voix off. Ces fonctionnalités techniques garantissent que vos vidéos d'amélioration des processus et de mobilisation des employés sont facilement comprises par des publics divers.
Comment les capacités de porte-parole AI de HeyGen bénéficient-elles à l'engagement des employés ?
Les capacités de porte-parole AI de HeyGen sont essentielles pour favoriser l'engagement des employés et l'amélioration continue. En fournissant un avatar AI cohérent et professionnel, vous pouvez transmettre efficacement des messages clés et des vidéos de formation, renforçant les équipes avec une communication claire et engageante.