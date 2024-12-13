Créez des Vidéos de Design Organisationnel Plus Rapidement avec l'AI

Rationalisez la façon dont vous modélisez votre organisation et engagez votre main-d'œuvre. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour communiquer clairement des idées technologiques basées sur les données.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les cadres supérieurs et les consultants en stratégie, explorant comment la technologie axée sur les données façonne l'avenir de la main-d'œuvre. Cette vidéo devrait utiliser des visuels dynamiques et engageants incorporant des visualisations de données et des images futuristes, présentées par un avatar AI confiant et autoritaire créé avec la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen, pour transmettre des idées innovantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes offrant des conseils pratiques pour les chefs d'équipe et les chefs de projet sur la façon de modéliser efficacement votre organisation pour plus d'agilité. Le style visuel doit être rapide et illustratif, avec des coupes rapides et des icônes animées, complété par une musique de fond entraînante et une narration concise, qui peut être rapidement développée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'entreprise sophistiquée de 50 secondes destinée aux cadres de la direction générale et aux leaders de la gestion du changement, démontrant comment un design organisationnel proactif peut répondre efficacement aux changements significatifs du marché. La vidéo doit présenter une esthétique d'entreprise sophistiquée avec des séquences de stock professionnelles et des animations subtiles, soutenues par un audio calme et rassurant et des sous-titres essentiels, ajoutés automatiquement via la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen, pour assurer une communication claire de stratégies complexes.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Design Organisationnel

Transformez des designs organisationnels complexes et des stratégies futures de main-d'œuvre en vidéos dynamiques et engageantes avec la plateforme intuitive de HeyGen, assurant clarté et impact.

Step 1
Créez Votre Narratif de Design Organisationnel
Commencez par rédiger votre script pour expliquer votre design organisationnel, puis utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer efficacement vos scènes vidéo initiales.
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Professionnels
Améliorez la présentation de votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour communiquer clairement des stratégies complexes de main-d'œuvre, rendant votre message plus engageant.
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Élevez l'impact de votre vidéo de design organisationnel en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration captivante, articulant précisément l'avenir de la main-d'œuvre.
Step 4
Exportez Vos Vidéos Polies
Après la révision finale, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen pour optimiser et partager vos vidéos de design organisationnel percutantes sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualisez l'Évolution Organisationnelle avec le Storytelling

Utilisez le storytelling vidéo dynamique pour illustrer l'évolution de la structure de votre organisation et expliquer efficacement les modèles futurs de main-d'œuvre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de design organisationnel efficacement ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de design organisationnel engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo. Cela vous permet d'expliquer visuellement des concepts complexes de design organisationnel et de modéliser clairement la structure de votre organisation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour modéliser votre organisation et expliquer les changements de main-d'œuvre ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour modéliser efficacement votre organisation et communiquer des idées sur l'avenir de la main-d'œuvre. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des voix off pour garantir que votre message sur les changements de main-d'œuvre est clair et accessible.

Pourquoi choisir HeyGen pour expliquer des concepts complexes de design organisationnel ?

HeyGen transforme les informations arides de design organisationnel en contenu vidéo engageant grâce à des avatars AI réalistes et une génération de texte à vidéo fluide. Cela rend la compréhension des sujets complexes de design organisationnel beaucoup plus accessible et percutante pour votre audience.

HeyGen peut-il produire rapidement des vidéos professionnelles de design organisationnel ?

Oui, HeyGen permet la création rapide de vidéos professionnelles de design organisationnel en convertissant instantanément des scripts en vidéo. Avec le redimensionnement des ratios d'aspect et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez produire efficacement du contenu de haute qualité adapté à n'importe quelle plateforme.

