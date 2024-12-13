Créez des Vidéos de Tableaux de Bord Opérationnels Sans Effort

Concevez des vidéos percutantes axées sur les données avec les avatars AI de HeyGen pour expliquer facilement et clairement des tableaux de bord opérationnels complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo élégante et moderne de 45 secondes axée sur les données, destinée aux cadres et parties prenantes, résumant les indicateurs opérationnels critiques et les réalisations. Concevez des scènes dynamiques et personnalisables, renforçant l'impact visuel, et incluez des sous-titres précis pour appuyer les données présentées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo amicale et instructive de 30 secondes pour les nouveaux employés ou utilisateurs du tableau de bord, démontrant comment naviguer et utiliser efficacement notre modèle de tableau de bord opérationnel. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un flux structuré et utilisez la fonction de texte en vidéo à partir de script pour une orientation claire et cohérente.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique et inspirante de 60 secondes pour les partenaires externes potentiels, mettant en avant l'impact tangible et les gains d'efficacité offerts par notre tableau de bord opérationnel. Intégrez des visuels riches de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une voix off professionnelle, pour transmettre un récit convaincant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Tableaux de Bord Opérationnels

Transformez des données opérationnelles complexes en mises à jour vidéo claires et engageantes avec des avatars AI et des visuels dynamiques, assurant que votre équipe est toujours informée et alignée.

1
Step 1
Rédigez Vos Données Opérationnelles
Commencez par définir vos indicateurs clés et vos insights. Saisissez votre contenu dans l'éditeur pour utiliser la capacité de "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformant votre texte en un récit dynamique, tout comme un "générateur de texte en vidéo gratuit".
2
Step 2
Sélectionnez un Porte-parole AI et des Visuels
Améliorez l'engagement en sélectionnant un "porte-parole AI" pour présenter vos mises à jour de tableau de bord. Intégrez des graphiques et des diagrammes pertinents en utilisant la fonction polyvalente "avatars AI" de HeyGen.
3
Step 3
Générez des Voix Off pour la Clarté
Assurez-vous que votre message est entendu clairement en ajoutant une narration au son naturel. Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour créer des "voix off" professionnelles qui expliquent efficacement vos insights de tableau de bord.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo opérationnelle professionnelle. Utilisez les "outils de redimensionnement" de HeyGen pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, puis exportez et partagez en toute confiance votre mise à jour complète.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Complexes du Tableau de Bord

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour simplifier les données opérationnelles complexes, rendant les insights de tableau de bord complexes facilement digestibles et compréhensibles pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de tableaux de bord opérationnels ?

HeyGen simplifie la création de vidéos dynamiques de tableaux de bord opérationnels en utilisant des modèles personnalisables et la technologie AI. Transformez vos vidéos axées sur les données en récits visuels clairs et engageants pour une communication efficace au sein de votre organisation.

Quels types de vidéos de formation AI puis-je produire avec HeyGen ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire une large gamme de vidéos de formation AI, y compris des vidéos de formation d'équipe complètes. En utilisant des avatars AI avancés et des voix off naturelles, vous pouvez fournir un contenu d'apprentissage engageant et évolutif efficacement.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de marketing et de vente ?

Absolument ! Le générateur de texte en vidéo gratuit de HeyGen est un outil inestimable pour les marketeurs afin de créer des campagnes marketing convaincantes, des présentations de vente percutantes et des histoires de réussite client authentiques. Élevez votre contenu promotionnel avec des vidéos de qualité professionnelle facilement.

Comment les porte-parole AI améliorent-ils la création de contenu vidéo ?

Les porte-parole AI et les acteurs vocaux AI de HeyGen offrent un moyen puissant de donner vie à vos scripts en utilisant des avatars AI réalistes. Cela permet une production rapide de contenus divers, des scènes personnalisables aux vidéos explicatives, sans avoir besoin de tournage traditionnel.

