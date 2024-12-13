Créez facilement des vidéos éducatives sur la sécurité en ligne
Éduquez facilement les élèves et les enfants sur la sécurité numérique. Transformez vos plans de cours en vidéos captivantes grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une courte vidéo de 60 secondes destinée aux collégiens, mettant en lumière le problème sérieux du cyberharcèlement et offrant des conseils pratiques sur la façon de réagir et de demander de l'aide. La vidéo doit utiliser des graphismes modernes et empathiques et un récit clair et solidaire, qui peut être efficacement généré à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et percutant.
Produisez une vidéo informative concise de 30 secondes pour les parents, démystifiant les paramètres essentiels de confidentialité en ligne sur diverses plateformes. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et rassurant, avec une voix off calme et autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen pour expliquer clairement les étapes de protection des données familiales, en se concentrant sur l'application pratique.
Concevez une vidéo éducative de 90 secondes pour les éducateurs, décrivant les meilleures pratiques pour la sécurité sur les réseaux sociaux en classe et dans les environnements professionnels. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire avec des graphiques illustratifs et un ton professionnel et engageant, fournissant des idées exploitables que les enseignants peuvent transmettre à leurs élèves.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne la création de vidéos éducatives sur la sécurité en ligne
Donnez aux élèves, éducateurs et parents les moyens de créer des vidéos éducatives engageantes sur la sécurité en ligne, facilement créées à l'aide des puissants outils AI de HeyGen pour promouvoir la sécurité numérique.
Augmentez l'engagement dans la formation à la sécurité en ligne.
Améliorez la participation et la rétention des élèves et des parents dans les leçons essentielles de sécurité numérique avec des vidéos AI dynamiques.
Étendez la portée des cours d'éducation à la sécurité en ligne.
Diffusez un contenu complet sur la sécurité en ligne à un public plus large d'élèves, de parents et d'éducateurs à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos éducatives engageantes sur la sécurité en ligne ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer efficacement des vidéos éducatives captivantes sur la sécurité en ligne. Avec des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez facilement produire du contenu professionnel pour enseigner des concepts essentiels de sécurité en ligne aux élèves.
Quels types de sujets de sécurité numérique peuvent être couverts avec HeyGen ?
HeyGen permet une couverture complète de divers sujets de sécurité numérique. Vous pouvez générer des vidéos expliquant des concepts cruciaux comme l'identification des tentatives de phishing, l'importance de créer des mots de passe forts, la navigation en toute sécurité sur les réseaux sociaux et la prévention du cyberharcèlement pour tous les publics.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu de sécurité en ligne pour différents groupes d'âge comme les enfants et les étudiants ?
Absolument, la plateforme polyvalente de HeyGen permet la personnalisation du contenu de sécurité en ligne pour divers groupes d'âge, y compris les enfants et les étudiants. Vous pouvez adapter les plans de cours et les styles visuels pour résonner efficacement avec leurs besoins spécifiques, assurant une éducation percutante à la sécurité numérique.
HeyGen prend-il en charge une formation en ligne efficace pour la sensibilisation à la cybersécurité ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir une formation en ligne efficace pour une sensibilisation robuste à la cybersécurité. Utilisez des avatars AI et des fonctionnalités de texte-à-vidéo pour développer rapidement des modules engageants pour les éducateurs, les parents ou les employés, améliorant leur compréhension des pratiques de cybersécurité.