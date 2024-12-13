Créez des Vidéos d'Intégration qui Captivent les Nouvelles Recrues
Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et des messages de bienvenue pour les nouvelles recrues avec des avatars AI.
Concevez une vidéo d'intégration professionnelle de 45 secondes destinée à tous les nouveaux employés, servant de guide concis pour le premier jour sur les aspects logistiques et les systèmes internes essentiels. Cette vidéo de formation ciblée devrait adopter une esthétique de vidéo explicative propre avec un texte distinct à l'écran et une voix calme et guidante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement l'information, complétée par des sous-titres pour une compréhension universelle.
Créez une vidéo de bienvenue énergique de 30 secondes adaptée aux nouvelles recrues rejoignant un département spécifique, comme une équipe de marketing créatif ou une division commerciale dynamique, offrant un aperçu rapide et engageant de leur équipe et de leurs responsabilités. Le style visuel devrait intégrer des coupes rapides et de courts extraits authentiques de membres de l'équipe collaborant, accompagnés d'une musique de fond entraînante, facilement assemblés et améliorés grâce aux modèles et scènes de HeyGen et à sa vaste bibliothèque de médias/stock.
Construisez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour aider tous les nouveaux employés à comprendre et naviguer efficacement dans les logiciels et ressources numériques essentiels de l'entreprise. Cette vidéo vise à démontrer comment des outils vidéo spécialisés pour l'intégration des nouveaux employés peuvent démystifier des informations complexes grâce à une approche claire de type tutoriel, avec des enregistrements d'écran précis et des annotations, narrée professionnellement par une voix générée via les avatars AI de HeyGen et sa robuste génération de voix off, soutenue par des sous-titres complets pour une référence détaillée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement d'Intégration avec l'AI.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour améliorer la formation des nouvelles recrues, assurant un meilleur engagement et une meilleure rétention dès le premier jour.
Développez des Vidéos de Formation Complètes.
Produisez rapidement une large gamme de vidéos d'intégration des employés et de modules de formation pour toutes les nouvelles recrues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen simplifie considérablement le processus de création de vidéos d'intégration des employés percutantes en offrant des capacités intuitives de texte-à-vidéo à partir de scripts et une large gamme de modèles vidéo préconçus. Vous pouvez rapidement générer du contenu vidéo professionnel, garantissant un message de bienvenue cohérent et engageant pour toutes les nouvelles recrues.
Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos d'intégration ?
HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste, pour donner vie à vos vidéos d'intégration. Ces outils vous permettent de produire efficacement du contenu vidéo de haute qualité et engageant, sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo pour vos nouveaux employés.
HeyGen propose-t-il des modèles préconçus pour créer des vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen propose une sélection de modèles vidéo préconçus spécifiquement conçus pour lancer rapidement vos vidéos d'intégration. Ces modèles vous permettent de personnaliser facilement le contenu vidéo de marque avec votre logo et vos couleurs, assurant une apparence cohérente et professionnelle pour les nouvelles recrues.
HeyGen peut-il être utilisé pour développer des vidéos de formation complètes pour les employés ?
Absolument. HeyGen est un outil vidéo idéal pour l'intégration des nouveaux employés et le développement de vidéos de formation complètes, avec des sous-titres automatiques et un enregistrement d'écran de haute qualité. Ses capacités vous permettent de créer facilement des tutoriels vidéo engageants dans l'application et du contenu vidéo éducatif pour divers besoins de formation.