Exemple de Prompt 1
Pour les chefs d'équipe, une vidéo de formation détaillée de 2 minutes sur la mise en œuvre de notre nouveau logiciel de gestion de projet, axée sur des fonctionnalités avancées telles que l'attribution de tâches et le suivi des progrès, serait inestimable. Cette vidéo explicative nécessite un style visuel élégant et moderne avec une voix off calme et informative, et devrait tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement une narration précise directement à partir de notre matériel de formation.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de communication interne de 60 secondes expliquant nos protocoles de cybersécurité mis à jour à tout le personnel, en mettant l'accent sur les pratiques de mot de passe sécurisé et la sensibilisation au phishing. L'approche visuelle doit être nette et autoritaire, utilisant des graphiques clairs et une voix directe, améliorée par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour chaque membre de l'équipe concernant ces procédures essentielles au bureau.
Exemple de Prompt 3
Pour aider les nouveaux employés à comprendre rapidement le processus de réservation de salles de réunion via l'intranet de l'entreprise, une vidéo guide rapide de 45 secondes avec un ton amical et efficace est recommandée. Le style visuel doit être lumineux et intuitif, avec des coupes rapides et des invites à l'écran, les modèles et scènes de HeyGen fournissant une base soignée et engageante pour ces documents d'intégration.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment Créer des Vidéos de Procédures de Bureau

Transformez rapidement vos procédures écrites en guides vidéo engageants en utilisant des outils alimentés par l'IA, simplifiant l'intégration et la communication interne.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par coller le texte de votre procédure, et l'IA de HeyGen le convertira automatiquement en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de votre contenu d'instruction avec la fonction de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels et des Avatars AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations, ou optez pour des modèles et scènes professionnels pour améliorer visuellement votre vidéo de présentation des procédures de bureau.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Accessibilité
Générez des voix off au son naturel en utilisant la fonction avancée de génération de voix off de HeyGen, et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour rendre votre contenu accessible et facile à comprendre pour tout le monde.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Guide
Finalisez votre vidéo, redimensionnez-la pour différentes plateformes si nécessaire, et exportez votre matériel de formation professionnel, prêt pour la communication interne ou les documents d'intégration.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Protocoles de Bureau Complexes

Simplifiez les politiques et flux de travail de bureau complexes en formats vidéo facilement digestibles, améliorant la clarté et réduisant la confusion pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de procédures de bureau en utilisant des outils AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la capacité de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour rationaliser la production de vidéos professionnelles de procédures de bureau, transformant efficacement des instructions de travail complexes en contenu visuel engageant.

HeyGen peut-il m'aider à générer rapidement des vidéos explicatives pour de nouvelles instructions de travail ?

Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos explicatives et des guides pratiques en utilisant des modèles et scènes préconçus, rendant la communication interne et la documentation d'intégration sans effort.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le contenu vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris la génération de voix off, les contrôles de marque et une bibliothèque complète de médias de stock. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions et exporter dans divers formats d'aspect pour répondre parfaitement à vos besoins en matière de formation.

HeyGen propose-t-il des outils pour augmenter la production de matériel de formation ?

Oui, HeyGen augmente considérablement la production de matériel de formation et de vidéos de communication interne grâce à son éditeur glisser-déposer et son rédacteur de script AI. Cela garantit une création efficace et cohérente de contenu de haute qualité à travers votre organisation.

