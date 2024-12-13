Créez des Vidéos de Workflow de Départ pour des Transitions Fluides

Permettez aux équipes RH d'automatiser des vidéos de départ engageantes. Assurez un transfert de connaissances fluide avec du contenu personnalisé en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux managers RH démontrant les meilleures pratiques pour le "départ des employés" avec un accent sur les "vidéos personnalisées". Le style visuel doit être propre et professionnel, incorporant des enregistrements d'écran d'un système de départ fictif, complétés par une voix calme et informative. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la narration et assurer un message cohérent, rendant le processus facilement compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur "workflow" en utilisant un "modèle de vidéos de workflow de départ". Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et énergique avec des graphiques audacieux et des superpositions de texte, accompagnée d'une voix off dynamique et enthousiaste. La vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut fournir des visuels convaincants, ainsi que des modèles et des scènes personnalisables pour simplifier la création.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative animée de 40 secondes pour les chefs d'équipe, illustrant comment des "vidéos" automatisées peuvent faciliter un "transfert de connaissances fluide" lors des transitions des employés. L'esthétique visuelle doit être amicale et illustrative, utilisant des personnages animés et des infographies simples, accompagnée d'une piste de fond chaleureuse et invitante et d'une voix AI claire et concise. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen doit être utilisée de manière proéminente pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Workflow de Départ

Rationalisez vos processus RH avec des vidéos de départ engageantes et automatisées. Créez une expérience cohérente, professionnelle et personnalisée pour les employés partants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Workflow
Commencez par définir les informations clés pour votre processus de départ. Utilisez un modèle de vidéos de workflow de départ pour structurer votre contenu, en vous assurant que toutes les étapes critiques sont couvertes, du retour de matériel aux adieux finaux.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et de la musique de fond provenant de la bibliothèque de médias/stock pour rendre votre message de départ clair et engageant.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Vidéo
Ajoutez votre script et utilisez la génération de voix off pour narrer votre vidéo. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Incluez des sous-titres/captions pour l'accessibilité et la clarté.
4
Step 4
Exportez et Automatisez la Livraison
Exportez votre vidéo de départ complétée dans le format d'aspect souhaité et intégrez ces vidéos dans vos systèmes RH existants pour l'automatisation du départ des employés, garantissant une livraison fluide et un transfert de connaissances aux membres de l'équipe partants.

Cas d'Utilisation

Créez Rapidement des Vidéos de Départ Engageantes

Générez rapidement des vidéos de workflow de départ professionnelles et engageantes avec l'AI, rationalisant le processus de création pour les équipes RH et améliorant l'expérience des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de workflow de départ engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de workflow de départ engageantes et automatisées en convertissant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus de production vidéo, permettant aux équipes RH de générer facilement du contenu de haute qualité sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles pour générer rapidement des vidéos de départ personnalisées pour les employés ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes personnalisables conçus pour vous aider à générer rapidement des vidéos personnalisées pour le processus de départ des employés. Vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque comme des logos et des couleurs pour maintenir une image d'entreprise cohérente.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour automatiser le processus de vidéo de départ des employés pour les équipes RH ?

HeyGen facilite l'automatisation du départ des employés pour les équipes RH grâce à ses fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off. En saisissant simplement un script, les équipes peuvent produire efficacement des vidéos cohérentes et informatives, améliorant l'expérience globale de départ avec des workflows automatisés.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque et la sécurité des données lors de la production de contenu de départ pour un transfert de connaissances fluide ?

HeyGen permet une forte cohérence de la marque en offrant des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer facilement des logos et des couleurs de l'entreprise dans votre contenu de départ. La plateforme est conçue avec les meilleures pratiques de gestion des données pour soutenir un transfert de connaissances sécurisé et fluide lors du processus de départ des employés.

