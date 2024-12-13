Créez des Vidéos de Workflow de Départ pour des Transitions Fluides
Permettez aux équipes RH d'automatiser des vidéos de départ engageantes. Assurez un transfert de connaissances fluide avec du contenu personnalisé en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux managers RH démontrant les meilleures pratiques pour le "départ des employés" avec un accent sur les "vidéos personnalisées". Le style visuel doit être propre et professionnel, incorporant des enregistrements d'écran d'un système de départ fictif, complétés par une voix calme et informative. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement la narration et assurer un message cohérent, rendant le processus facilement compréhensible.
Produisez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides pour les propriétaires de petites entreprises sur l'optimisation de leur "workflow" en utilisant un "modèle de vidéos de workflow de départ". Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide et énergique avec des graphiques audacieux et des superpositions de texte, accompagnée d'une voix off dynamique et enthousiaste. La vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut fournir des visuels convaincants, ainsi que des modèles et des scènes personnalisables pour simplifier la création.
Créez une vidéo explicative animée de 40 secondes pour les chefs d'équipe, illustrant comment des "vidéos" automatisées peuvent faciliter un "transfert de connaissances fluide" lors des transitions des employés. L'esthétique visuelle doit être amicale et illustrative, utilisant des personnages animés et des infographies simples, accompagnée d'une piste de fond chaleureuse et invitante et d'une voix AI claire et concise. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen doit être utilisée de manière proéminente pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Informations de Départ.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos dynamiques qui simplifient les workflows de départ complexes, garantissant que les employés comprennent les procédures de sortie essentielles et les tâches de gestion des données.
Développez des Modules Vidéo de Départ Évolutifs.
Produisez des 'cours' vidéo structurés et complets pour votre processus de départ, garantissant une communication cohérente et des conseils personnalisés pour chaque employé sortant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de workflow de départ engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de workflow de départ engageantes et automatisées en convertissant des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus de production vidéo, permettant aux équipes RH de générer facilement du contenu de haute qualité sans avoir besoin de compétences étendues en montage vidéo.
HeyGen propose-t-il des modèles pour générer rapidement des vidéos de départ personnalisées pour les employés ?
Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes personnalisables conçus pour vous aider à générer rapidement des vidéos personnalisées pour le processus de départ des employés. Vous pouvez facilement intégrer des éléments de marque comme des logos et des couleurs pour maintenir une image d'entreprise cohérente.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour automatiser le processus de vidéo de départ des employés pour les équipes RH ?
HeyGen facilite l'automatisation du départ des employés pour les équipes RH grâce à ses fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off. En saisissant simplement un script, les équipes peuvent produire efficacement des vidéos cohérentes et informatives, améliorant l'expérience globale de départ avec des workflows automatisés.
HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque et la sécurité des données lors de la production de contenu de départ pour un transfert de connaissances fluide ?
HeyGen permet une forte cohérence de la marque en offrant des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer facilement des logos et des couleurs de l'entreprise dans votre contenu de départ. La plateforme est conçue avec les meilleures pratiques de gestion des données pour soutenir un transfert de connaissances sécurisé et fluide lors du processus de départ des employés.