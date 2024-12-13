Créer des vidéos de formation aux enquêtes NPS avec l'IA

Renforcez la fidélité des clients et simplifiez la formation des employés en générant des vidéos professionnelles sans effort, en tirant parti de nos puissants avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux marketeurs, démontrant comment créer efficacement des vidéos de formation aux enquêtes NPS qui capturent des retours clients significatifs. Employez un style de tutoriel moderne et épuré avec les modèles et scènes de HeyGen et utilisez la fonction de texte-à-vidéo à partir de script pour construire rapidement chaque étape, en assurant une narration dynamique et claire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation dynamique de 45 secondes pour les équipes de réussite client, illustrant comment l'analyse des données du Net Promoter Score peut significativement renforcer la fidélité des clients. Utilisez des visuels dynamiques, professionnels et axés sur les données avec le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en veillant à ce que les points clés soient mis en évidence par des sous-titres clairs pour renforcer le message.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide concis de 75 secondes pour les équipes RH sur le déploiement mondial de vidéos de formation multilingues aux enquêtes NPS. Adoptez un style visuel international et inclusif, en tirant parti de la génération de voix off de HeyGen pour diverses langues et des sous-titres générés automatiquement pour assurer l'accessibilité et la compréhension dans toutes les équipes, créant ainsi un contenu de formation des employés efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation aux enquêtes NPS

Concevez efficacement des vidéos de formation engageantes aux enquêtes NPS avec des outils alimentés par l'IA pour éduquer les équipes et renforcer la fidélité et l'analyse des retours clients.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou entrez un script
Choisissez parmi nos modèles de vidéos alimentés par l'IA ou collez votre script de formation aux enquêtes NPS dans la plateforme. Notre moteur de texte-à-vidéo transformera instantanément votre texte en scènes engageantes.
2
Step 2
Ajoutez des avatars AI engageants
Donnez vie à votre formation en sélectionnant un avatar AI diversifié pour présenter vos concepts d'enquête NPS. Ces présentateurs virtuels garantissent que votre message est délivré de manière professionnelle et claire.
3
Step 3
Générez des voix off professionnelles
Améliorez votre formation avec un audio clair et professionnel en utilisant notre fonction de génération de voix off. Sélectionnez parmi une variété de voix pour articuler parfaitement vos instructions sur le Net Promoter Score.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre vidéo de formation complète aux enquêtes NPS. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'adapter à n'importe quelle plateforme, puis partagez-la avec votre équipe pour améliorer leur compréhension.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production rapide de vidéos de formation

Produisez rapidement des vidéos et des clips de formation engageants aux enquêtes NPS en utilisant l'IA, minimisant ainsi le temps de production pour les équipes RH.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes aux enquêtes NPS ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation professionnelles aux enquêtes NPS. En utilisant nos modèles de vidéos alimentés par l'IA et notre générateur de texte-à-vidéo, vous pouvez transformer des scripts en contenu captivant avec des avatars AI et des scènes personnalisables, garantissant que vos initiatives de formation des employés ou de retour client sont percutantes.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités créatives, y compris des avatars AI réalistes et un acteur vocal AI avancé, pour donner vie à vos scripts. Vous pouvez également tirer parti des voix off multilingues et des scènes personnalisables pour produire des vidéos uniques et professionnelles adaptées à votre vision créative spécifique.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres générés automatiquement pour les vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge de manière transparente les sous-titres générés automatiquement, améliorant l'accessibilité et l'engagement des vidéos sur diverses plateformes. Notre générateur de sous-titres AI assure des sous-titres précis, essentiels pour atteindre un public plus large et améliorer l'impact global de votre contenu vidéo.

Puis-je personnaliser l'apparence des vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter chaque aspect de votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec votre marque. Au-delà de l'utilisation de modèles de vidéos alimentés par l'IA, vous pouvez intégrer des contrôles de marque, ajuster les couleurs et utiliser une riche bibliothèque de médias pour vous assurer que vos vidéos reflètent parfaitement votre identité.

