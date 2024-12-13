Créez des Vidéos de Formation pour Bénévoles qui Captivent

Offrez une formation en ligne engageante et améliorez l'engagement des bénévoles en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.

589/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour éduquer les bénévoles existants sur des politiques et procédures spécifiques, servant de matériel de formation en ligne essentiel. Ciblez les bénévoles qui ont besoin d'un rappel rapide ou d'une mise à jour sur les directives révisées. Le style visuel doit être clair et professionnel, utilisant des graphiques simples et des puces à l'écran, accompagné d'une voix off claire et informative. Assurez une compréhension complète en incluant des sous-titres synchronisés pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour une formation spécifique à un rôle, visant à stimuler l'engagement des bénévoles pour les projets à venir. Cette vidéo doit démontrer visuellement les tâches clés ou les scénarios que les bénévoles rencontreront, en utilisant un ton rapide et encourageant. Conçue pour les bénévoles nécessitant une préparation pratique et concrète, la vidéo bénéficiera des divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels convaincants qui rendent la formation des bénévoles efficace et engageante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle inspirante de 45 secondes, adaptée aux bénévoles actuels et potentiels, mettant en avant l'impact collectif de leur dévouement dans le cadre des ressources d'apprentissage de votre organisation à but non lucratif. Cette vidéo vise à inspirer et à renforcer la valeur de la création de vidéos de formation pour les bénévoles en présentant des histoires de réussite réelles. Employez un style visuel émotionnel et inspirant avec une musique entraînante et une voix off chaleureuse, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des images puissantes qui célèbrent les contributions des bénévoles et renforcent la mission de l'organisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Bénévoles

Développez des vidéos de formation en ligne percutantes pour vos bénévoles, en vous assurant qu'ils sont bien préparés et engagés de n'importe où.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Élaborez le contenu de votre formation pour bénévoles et rédigez un script détaillé. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre matériel écrit en une présentation visuelle dynamique. Cette étape initiale est cruciale pour la création efficace de cours.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des visuels pertinents, tels que des graphiques, des médias stock ou le logo et les couleurs de votre organisation. HeyGen offre des contrôles de branding pour maintenir une apparence cohérente tout au long de vos vidéos, améliorant la reconnaissance et le professionnalisme.
3
Step 3
Sélectionnez une Voix Engagée et l'Accessibilité
Améliorez la clarté et l'engagement en utilisant des voix off réalistes pour vos modules de formation. La génération de voix off de HeyGen vous permet de choisir parmi diverses voix, donnant vie à votre contenu de formation en ligne.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Contenu
Une fois votre vidéo de formation terminée, utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour préparer votre contenu pour diverses plateformes. Cela garantit que vos cours en ligne sont optimisés pour une distribution facile et un accès par les bénévoles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Inspirantes pour l'Intégration et l'Engagement

.

Produisez des vidéos motivantes qui inspirent les bénévoles lors de l'intégration, favorisant un engagement et un engagement plus forts envers la mission de l'organisation à but non lucratif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les organisations à but non lucratif peuvent-elles créer efficacement des vidéos de formation pour bénévoles ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de développer rapidement des vidéos de formation en ligne engageantes en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, simplifiant ainsi la création de ressources d'apprentissage essentielles pour les bénévoles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les supports de formation pour bénévoles ?

HeyGen propose des contrôles de branding, des modèles et une bibliothèque de médias pour personnaliser votre contenu de formation pour bénévoles, garantissant que vos cours en ligne reflètent l'identité de votre organisation à but non lucratif et améliorent l'engagement des bénévoles.

HeyGen peut-il aider à créer des formations et des politiques spécifiques à un rôle pour les bénévoles ?

Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de générer des vidéos distinctes pour des formations spécifiques à un rôle, en détaillant clairement les politiques et procédures pour assurer une formation complète et efficace des bénévoles dans toute votre organisation à but non lucratif.

Pourquoi les organisations à but non lucratif devraient-elles utiliser HeyGen pour les vidéos de formation des bénévoles ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire rapidement des vidéos de formation pour bénévoles de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo. Cela garantit une formation en ligne cohérente et évolutive qui améliore considérablement l'engagement des bénévoles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo