Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour tous les nouveaux employés qui explique de manière concise les politiques et procédures d'entreprise essentielles. Le style visuel doit être clair, informatif et direct, en utilisant du texte à l'écran pour mettre en évidence les points essentiels, tandis que l'audio reste simple et autoritaire. Les avatars IA de HeyGen présenteront ces matériaux de formation, assurant un message cohérent et un ton professionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes pour les nouveaux employés sur l'accès aux technologies RH et aux portails en ligne cruciaux. Cette vidéo doit avoir un style visuel moderne, épuré et concis, incorporant des visuels engageants des interfaces logicielles et une piste audio calme et guidante. Le support de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen peut être utilisé pour rassembler rapidement des clips et des images pertinents illustrant la navigation efficace dans les ressources de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes visant à favoriser l'engagement des employés et à rendre le processus d'intégration initial une expérience excitante pour les nouveaux membres de l'équipe. Le style de la vidéo doit être dynamique, énergique et personnalisé, avec des visuels diversifiés d'interaction d'équipe et une piste audio motivante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit enthousiaste et accueillant, attirant les nouveaux employés dans la communauté de l'entreprise.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'orientation technologique pour les nouveaux employés

Simplifiez l'intégration de vos employés avec des vidéos d'orientation engageantes et professionnelles, assurant que les nouveaux employés comprennent rapidement les politiques d'entreprise et se sentent connectés dès le premier jour.

1
Step 1
Créez votre script vidéo et choisissez votre avatar IA
Rédigez votre contenu d'orientation et sélectionnez un **avatar IA** professionnel pour présenter votre message. Cela garantit une diffusion cohérente et engageante pour vos nouveaux employés.
2
Step 2
Appliquez l'image de marque et les visuels
**Appliquez des contrôles de marque** comme votre logo et vos couleurs d'entreprise pour assurer la cohérence de la marque. Améliorez votre vidéo avec des images ou des clips pertinents pour illustrer les politiques d'entreprise et la culture de l'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des sous-titres
Utilisez la **génération de voix off** pour donner vie à votre script dans différentes langues si nécessaire. Améliorez l'accessibilité en ajoutant automatiquement des sous-titres pour tous les nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo d'orientation
Vérifiez l'exactitude de votre vidéo finale. Ensuite, utilisez le **redimensionnement et l'exportation au format d'aspect** pour préparer votre vidéo à un partage fluide sur les portails en ligne ou directement avec les nouveaux employés pour une intégration efficace.

Créez des messages de bienvenue engageants

Offrez des introductions inspirantes à la culture de l'entreprise et des messages de leadership qui favorisent un fort sentiment d'appartenance pour les nouveaux employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration professionnelles pour les employés en utilisant des outils vidéo IA et des modèles préconstruits. Cela permet aux équipes RH de produire facilement des communications vidéo engageantes pour les nouveaux employés, assurant un message cohérent.

Quel rôle jouent les avatars IA dans la création de vidéos d'orientation technologique personnalisées pour les nouveaux employés avec HeyGen ?

Les avatars IA de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour vos vidéos d'orientation technologique, aidant à transmettre efficacement les politiques d'entreprise et les matériaux de formation. Vous pouvez personnaliser ces avatars IA pour refléter la culture de votre entreprise et personnaliser l'expérience d'intégration pour les nouveaux employés.

HeyGen peut-il aider les équipes RH à automatiser et standardiser leurs matériaux de formation d'entreprise ?

Absolument, HeyGen permet aux équipes RH d'automatiser la création de matériaux de formation cohérents et de politiques d'entreprise via la vidéo IA. Cela garantit que chaque nouvel employé reçoit des communications vidéo standardisées et de haute qualité, améliorant la rétention des connaissances et simplifiant le processus d'orientation.

Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement des employés pendant le processus d'intégration ?

HeyGen améliore l'engagement des employés en transformant les scripts textuels en communications vidéo dynamiques avec des avatars IA et des voix off professionnelles. Cela crée des vidéos d'orientation pour les nouveaux employés plus interactives et mémorables, conduisant à une expérience d'intégration plus positive et efficace pour les nouveaux employés.

