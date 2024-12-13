Créez des Vidéos Inspirantes pour les Nouveaux Employés
Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et des messages de bienvenue personnalisés pour les nouveaux employés en utilisant la transformation de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement inspirante de 60 secondes ciblant les potentiels nouveaux employés, racontant des histoires captivantes de progression de carrière au sein de l'entreprise. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et professionnel, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une narration claire et engageante, mettant en lumière des parcours de carrière diversifiés.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour présenter un nouvel employé aux membres de l'équipe existante, annonçant son arrivée et son rôle. Le style visuel et audio doit être propre, professionnel et directement informatif, en s'appuyant sur la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour présenter efficacement les informations clés avec un affichage visuel engageant.
Concevez une vidéo d'intégration personnalisée authentique de 90 secondes pour les futurs nouveaux employés, illustrant une journée typique ou un rôle à travers le parcours d'un nouvel employé, en utilisant des techniques de narration efficaces. L'approche visuelle doit être engageante et relatable, en utilisant judicieusement les modèles et scènes de HeyGen pour structurer le récit de manière fluide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement et la rétention lors de l'intégration avec l'AI.
Améliorez l'efficacité de la formation des nouveaux employés, assurant un meilleur engagement et une meilleure rétention des connaissances grâce à du contenu vidéo alimenté par l'AI.
Créez des vidéos d'histoires de nouveaux employés captivantes.
Produisez facilement des récits vidéo captivants pour partager les expériences et réussites de vos nouveaux membres d'équipe en utilisant l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration pour les employés ?
HeyGen propose des modèles de vidéos intuitifs et des avatars AI, permettant aux entreprises de créer rapidement du contenu vidéo de bienvenue personnalisé pour les employés sans efforts de production importants. Cela simplifie le processus d'intégration et introduit efficacement les nouveaux employés à la culture d'entreprise.
HeyGen peut-il nous aider à personnaliser les vidéos d'histoires de nouveaux employés pour notre culture d'entreprise ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser les histoires de nouveaux employés avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo d'intégration personnalisée reflète votre culture d'entreprise unique. Utilisez les avatars AI et les capacités de transformation de texte en vidéo pour des vidéos d'introduction engageantes et cohérentes.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour générer du contenu engageant pour les nouveaux employés ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et la technologie de transformation de texte en vidéo pour transformer des scripts en histoires dynamiques de nouveaux employés et vidéos de bienvenue. Cette approche innovante rend la création de contenu vidéo d'intégration de haute qualité efficace et évolutive pour vos nouveaux employés.
Comment HeyGen prend-il en charge divers formats pour l'orientation et les présentations des nouveaux employés ?
HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et offre des fonctionnalités telles que les sous-titres et la génération de voix off, facilitant la production de vidéos d'introduction d'employés polyvalentes pour n'importe quelle plateforme. Vous pouvez créer efficacement des histoires de nouveaux employés convaincantes adaptées à toutes les étapes du processus d'intégration.