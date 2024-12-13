Maîtrisez la Vente : Créez Facilement des Vidéos de Tactiques de Négociation

Produisez facilement des formations de négociation à fort impact. Utilisez des avatars AI pour personnaliser votre contenu pour un développement efficace des compétences.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour la formation avancée des équipes de vente, illustrant des scénarios de négociation complexes avec des graphismes modernes et une bande sonore persuasive et énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de scripts pour générer rapidement du contenu à partir de scripts pré-écrits, améliorant ainsi l'efficacité de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation d'entreprise complète de 2 minutes destinée aux responsables RH, expliquant comment gérer des négociations salariales difficiles. Le style visuel et audio doit être corporatif et instructif, avec une narration claire et articulée générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, ce qui en fait un outil idéal pour créer du contenu de formation de haute qualité sur la négociation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo accessible de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leurs compétences en négociation, offrant des conseils rapides pour de meilleures affaires avec les fournisseurs. Le style visuel doit être amical et simple, avec un ton encourageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des sessions vidéo courtes et professionnelles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Tactiques de Négociation

Créez rapidement des vidéos puissantes de tactiques de négociation. Utilisez des avatars AI et des voix off AI de haute qualité pour développer des compétences efficaces pour les équipes de vente et la formation d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Élaborez vos tactiques de négociation dans un script. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script transforme votre texte en contenu vidéo engageant piloté par l'AI, prêt pour la production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter vos instructeurs. Ces présentateurs numériques livreront vos insights de négociation avec professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI de haute qualité. Notre fonctionnalité de génération de voix off vous permet de sélectionner parmi diverses voix et langues pour une narration claire et percutante pour votre formation en négociation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de tactiques de négociation en les générant dans plusieurs ratios d'aspect. Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour un partage facile sur toutes les plateformes afin d'améliorer les compétences.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Conseils Rapides de Négociation

Produisez des clips vidéo courts et engageants avec des avatars AI pour partager rapidement des stratégies de négociation efficaces sur les réseaux sociaux ou dans les communications internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation d'entreprise pour des compétences de négociation efficaces ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant, piloté par l'AI, pour les vidéos de formation d'entreprise, spécifiquement conçu pour améliorer des compétences comme la négociation efficace. Utilisez des avatars AI personnalisables et des scènes dynamiques pour offrir des sessions vidéo courtes et percutantes qui résonnent avec votre équipe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos de tactiques de négociation ?

HeyGen propose un puissant générateur de texte en vidéo gratuit, vous permettant de créer facilement des vidéos de tactiques de négociation à partir d'un script. Avec des modèles personnalisables et une bibliothèque multimédia robuste, vous pouvez produire efficacement du contenu vidéo de haute qualité piloté par l'AI.

HeyGen peut-il personnaliser des avatars AI et fournir des voix off AI de haute qualité pour des scénarios de négociation ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser des avatars pour représenter divers rôles dans des scénarios de négociation, améliorant le réalisme. De plus, sa technologie avancée de voix AI offre des voix off AI de haute qualité dans plusieurs langues, garantissant une communication professionnelle et claire.

Quelles sont les capacités de branding de HeyGen pour une formation professionnelle en négociation ?

HeyGen garantit que vos vidéos de formation en négociation maintiennent la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding robustes, y compris votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également utiliser des sous-titres/légendes et le redimensionnement des ratios d'aspect pour créer du contenu vidéo AI poli et professionnel, adapté à tout programme de formation d'équipe de vente pour améliorer les compétences.

