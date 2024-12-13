Vidéos de Compétences en Négociation : Maîtrisez les Accords avec l'AI

Créez des vidéos dynamiques de compétences en négociation avec des avatars AI, idéales pour des scénarios de jeu de rôle réalistes et une formation efficace qui renforce les stratégies gagnant-gagnant.

387/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un clip éducatif engageant de 45 secondes ciblant les professionnels qui souhaitent pratiquer des scénarios de négociation réels, en se concentrant sur des tactiques spécifiques à travers des scénarios de jeu de rôle. Cette vidéo devrait présenter une approche visuelle dynamique avec des avatars AI expressifs et une génération de voix off claire, rendant le contenu hautement immersif et actionnable pour une application pratique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes destinée au développement du leadership, illustrant l'art de maîtriser les stratégies gagnant-gagnant. Adoptez un style visuel motivant et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et en assurant la clarté avec des sous-titres générés automatiquement pour renforcer les points clés.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de session de formation de 90 secondes, conçue pour la résolution de conflits RH et les stratégies de réussite client, qui aborde comment naviguer habilement dans des conversations difficiles. Présentez ce contenu avec un ton visuel empathique et instructif, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond pertinents et des avatars AI personnalisables pour représenter diverses dynamiques d'interaction.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Compétences en Négociation

Créez facilement des vidéos de formation en négociation percutantes. Exploitez les outils pilotés par l'AI pour produire un contenu engageant qui aiguise les compétences de votre équipe et favorise le succès.

1
Step 1
Créez Votre Scénario de Négociation
Commencez par sélectionner un modèle vidéo piloté par l'AI ou collez votre script pour configurer rapidement la scène de votre session de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et personnalisez leur apparence pour incarner divers rôles dans vos scénarios de jeu de rôle en négociation.
3
Step 3
Ajoutez du Contenu Dynamique et des Voix Off
Intégrez des visuels percutants et générez des voix off AI au son naturel pour votre avatar choisi, donnant vie à votre formation en négociation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Vos Vidéos de Formation
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres, puis téléchargez les vidéos dans divers formats, prêtes pour une distribution efficace de la formation en négociation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création Rapide de Conseils en Négociation pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez rapidement des vidéos courtes engageantes avec des tactiques de négociation et des scénarios de jeu de rôle pour les réseaux sociaux afin de captiver et d'éduquer votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation en négociation ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant, piloté par l'AI, pour une formation en négociation efficace. Utilisez nos avatars AI personnalisables et notre générateur de texte à vidéo pour construire des sessions de formation dynamiques et des scénarios de jeu de rôle réalistes qui captivent vos apprenants.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen adaptés aux vidéos de compétences en négociation ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie aux vidéos de compétences en négociation, vous permettant de représenter des scénarios de négociation réels avec des personnages diversifiés. Associés à des voix off AI de haute qualité, ces avatars offrent une expérience d'apprentissage immersive et efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de compétences en négociation rapidement et efficacement ?

Oui, le puissant générateur de texte à vidéo de HeyGen et les modèles vidéo pilotés par l'AI permettent une création rapide de vidéos de compétences en négociation. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen s'occupe des visuels, de l'acteur vocal AI, et même des sous-titres pour un processus de production simplifié.

Les vidéos de formation en négociation créées avec HeyGen sont-elles facilement partageables ?

Absolument. Les vidéos produites avec HeyGen sont des vidéos téléchargeables de haute qualité, parfaites pour la distribution dans votre formation de l'équipe de vente ou des sessions de formation en négociation plus larges. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo