Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de campagne marketing dynamique de 45 secondes destinée aux équipes marketing mondiales et aux créateurs de contenu, illustrant comment introduire un nouveau produit sur des marchés internationaux diversifiés. Le style visuel et audio doit être engageant et adapté culturellement, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement des versions localisées avec des sous-titres précis, assurant une portée maximale et une cohérence de marque.
Créez une vidéo de mise à jour de communication interne de 90 secondes pour les chefs d'équipe et les chefs de projet supervisant des équipes multilingues, mettant en avant les étapes clés du projet et favorisant une collaboration fluide. Adoptez un style visuel amical et informatif avec des modèles vidéo personnalisés, intégrant des avatars AI pour délivrer des mises à jour dans les différentes langues de l'équipe, soutenus par des sous-titres clairs pour une compréhension facile par tous les publics mondiaux.
Concevez un module d'apprentissage en ligne de 2 minutes pour les chefs de produit et les rédacteurs techniques, expliquant des fonctionnalités logicielles complexes à une base d'utilisateurs mondiale. Le style visuel doit être clair, instructif et précis, en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour traduire la documentation technique en contenu visuellement riche, avec une traduction vocale précise et une synchronisation pour une expérience d'apprentissage accessible et efficace.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Offrir des Programmes de Formation Mondiaux.
Étendez votre portée en créant des cours localisés avec des avatars AI et des traductions de voix off pour des équipes mondiales diversifiées et l'apprentissage en ligne.
Améliorer l'Intégration et le Développement de l'Équipe.
Exploitez les vidéos pilotées par l'IA pour renforcer l'engagement et la rétention lors de l'intégration et de la formation continue de votre main-d'œuvre multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'équipe multilingues efficacement ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la traduction de voix off pour générer rapidement des vidéos d'équipe multilingues. Cela garantit que votre contenu est localisé et facilement compris par les audiences mondiales, tout en maintenant la cohérence de la marque à travers différentes régions.
Quels outils pilotés par l'IA HeyGen offre-t-il pour une production vidéo simplifiée ?
HeyGen propose des outils puissants pilotés par l'IA, y compris la fonctionnalité de texte à vidéo, des acteurs vocaux AI, et un générateur de sous-titres AI. Ces fonctionnalités automatisent la création de contenu engageant, simplifiant l'ensemble du processus de production vidéo avec précision et synchronisation.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque dans le marketing vidéo ?
Absolument. HeyGen soutient la cohérence de la marque avec des modèles vidéo personnalisés et des contrôles de marque robustes, y compris les logos et les schémas de couleurs. Vous pouvez intégrer vos éléments créatifs de manière transparente pour garantir que toutes les vidéos s'alignent avec vos directives marketing.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils divers types de vidéos éducatives et de formation ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen sont parfaits pour créer du contenu engageant comme des vidéos d'apprentissage en ligne et des modules d'intégration. Ils offrent une méthode de présentation dynamique et professionnelle, réduisant le besoin de tournages vidéo traditionnels et permettant des mises à jour faciles pour la formation.