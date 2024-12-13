Créez des vidéos SEO multilingues pour étendre votre portée mondiale

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les stratèges YouTube, illustrant la puissance de la traduction de contenu vidéo pour dominer la "stratégie SEO YouTube". La vidéo doit utiliser un style visuel dynamique et énergique, avec une musique de fond entraînante, passant rapidement en revue les différentes versions linguistiques d'une même vidéo en utilisant la fonctionnalité "sous-titres/captions" de HeyGen. Mettez en avant comment les capacités de "texte à vidéo à partir de script" permettent une localisation sans effort, permettant aux créateurs d'atteindre de nouveaux publics et d'améliorer leur classement de recherche international sans refaire le tournage.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de deux minutes destinée aux entreprises de commerce électronique s'étendant à l'international, expliquant le rôle crucial du "SEO multilingue" et des "outils de localisation" efficaces. La présentation visuelle doit être moderne et épurée, utilisant des graphismes nets et une musique de fond sophistiquée pour transmettre le professionnalisme. Illustrez comment les "modèles et scènes" de HeyGen accélèrent la création de contenu pour des marchés diversifiés, permettant aux entreprises d'adapter les vidéos à différents contextes culturels et de présenter des produits à l'échelle mondiale grâce à des ratios d'aspect optimisés avec "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo accessible de 45 secondes spécifiquement pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, en se concentrant sur la façon dont la technologie "AI Voice Actor" améliore les supports d'apprentissage en fournissant des "sous-titres/captions" dans plusieurs langues. Le style visuel et audio doit être clair, éducatif et rassurant, utilisant un "avatar AI" amical pour délivrer le message avec un texte à l'écran synchronisé. Démontrez la facilité de génération de vidéos de formation professionnelles qui sont inclusives et facilement compréhensibles par une main-d'œuvre mondiale, en mettant l'accent sur la clarté et la rétention de l'information.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos SEO multilingues

Élevez votre portée mondiale en produisant du contenu vidéo localisé avec des avatars AI et des capacités de traduction transparentes.

1
Step 1
Créez votre contenu vidéo principal
Commencez par générer votre vidéo principale en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéos SEO multilingues et intégrer des avatars AI réalistes pour présenter votre message. Cela pose les bases de votre contenu localisé.
2
Step 2
Traduisez et localisez votre script
Élargissez votre audience en traduisant facilement le script de votre vidéo dans plusieurs langues cibles. Utilisez la génération de voix off intégrée pour créer une narration naturelle dans chaque langue, assurant une pertinence culturelle pour vos audiences internationales.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et captions optimisés
Améliorez l'accessibilité et la recherche en incorporant des sous-titres/captions pour chaque version linguistique. Le générateur de sous-titres AI transcrit et traduit automatiquement, fournissant des sous-titres fermés qui boostent votre stratégie SEO YouTube et l'engagement à travers des démographies diverses.
4
Step 4
Exportez pour l'optimisation des plateformes mondiales
Préparez vos vidéos localisées pour la distribution en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et exportation des ratios d'aspect de HeyGen. Adaptez les dimensions de votre vidéo pour des plateformes comme YouTube, puis téléchargez avec des métadonnées spécifiques à la langue pour maximiser la visibilité et la portée mondiale grâce à un SEO multilingue efficace.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des publicités vidéo multilingues percutantes

Créez des publicités vidéo performantes avec des avatars AI, localisées pour différentes langues et marchés, pour atteindre efficacement des audiences diversifiées et booster vos campagnes de marketing mondial.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos SEO multilingues efficacement ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos SEO multilingues en utilisant des avatars AI avancés et l'AI de texte à vidéo. Vous pouvez générer du contenu vidéo engageant avec des acteurs vocaux AI dans plusieurs langues, rendant votre contenu accessible et optimisé pour la recherche mondiale et les stratégies SEO multilingues.

HeyGen propose-t-il des outils pour la traduction et la localisation de vidéos ?

Oui, HeyGen offre des outils de localisation robustes, y compris un générateur de sous-titres AI et la génération de voix off, pour traduire facilement le contenu vidéo. Cela garantit que vos messages résonnent auprès des audiences internationales en fournissant un contenu multilingue culturellement pertinent et accessible avec des sous-titres fermés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la stratégie SEO YouTube ?

HeyGen soutient votre stratégie SEO YouTube en permettant la création de contenu vidéo de haute qualité avec des éléments optimisés comme les sous-titres fermés et des vignettes vidéo attrayantes. Cela aide à améliorer la découvrabilité et l'engagement, stimulant efficacement vos efforts de marketing de contenu vidéo.

Comment les outils pilotés par AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo pour une portée mondiale ?

HeyGen exploite des outils avancés pilotés par AI, y compris des avatars AI et des acteurs vocaux AI, pour rationaliser la production vidéo directement à partir d'un script. Cela permet une création de contenu rapide et une personnalisation, permettant aux entreprises d'atteindre une portée mondiale significative avec des messages vidéo cohérents et de haute qualité.

