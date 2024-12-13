Créez des Vidéos de Déclaration de Mission qui Renforcent Votre Marque

Transformez votre vision en récits puissants et renforcez l'identité de votre marque sans effort avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Renforcez votre communication d'entreprise avec une vidéo professionnelle de déclaration de mission de 45 secondes, idéale pour les équipes internes ou les parties prenantes externes. Mettez en avant la vision et la planification stratégique de votre organisation en utilisant des modèles personnalisables pour un aspect soigné et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement, tout en maintenant un style visuel d'entreprise avec une musique de fond subtile.
Exemple de Prompt 2
Imaginez créer un clip dynamique de 60 secondes qui communique rapidement le développement de votre déclaration de mission, parfait pour les professionnels du marketing occupés. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock permettent de réaliser une vidéo engageante avec des coupes rapides et une voix off énergique, démontrant la puissance des outils alimentés par l'AI pour créer des vidéos de déclaration de mission.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo émouvante de 30 secondes exprimant le but fondamental de votre organisation à but non lucratif ou la mission unique d'une marque personnelle, en ciblant les donateurs potentiels et les membres de la communauté avec un style visuel authentique et empathique. Exploitez des avatars AI réalistes pour transmettre votre message, soutenu par une génération de voix off douce et des tons chaleureux avec une musique douce, optimisant pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement des formats d'image et aux exports pour atteindre un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Déclaration de Mission

Transformez votre objectif principal en contenu vidéo engageant avec des outils alimentés par l'AI, renforçant l'identité et la communication stratégique de votre marque sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par rédiger votre déclaration de mission sous forme de script clair. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message visuellement.
2
Step 2
Choisissez un Modèle et Améliorez les Visuels
Sélectionnez parmi nos modèles personnalisables pour définir la scène. Intégrez votre branding, ajoutez de la musique de fond, et incorporez des médias pertinents de notre bibliothèque de stock pour améliorer l'attrait de votre vidéo.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI et des Sous-titres
Utilisez notre technologie de voix d'acteur AI pour ajouter des voix off naturelles dans diverses langues. Générez automatiquement des sous-titres pour garantir que votre déclaration de mission puissante soit accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Finalisez votre vidéo de déclaration de mission convaincante en l'exportant dans le format d'image souhaité. Partagez votre vidéo complétée sur les plateformes pour communiquer clairement votre objectif principal et votre vision.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne de la Mission

Exploitez les vidéos AI pour intégrer votre déclaration de mission dans la formation et l'intégration, renforçant la compréhension et l'engagement des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de déclaration de mission convaincantes ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos de déclaration de mission, vous permettant de transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables, garantissant que votre objectif principal est clairement communiqué.

Quels avantages les avatars AI apportent-ils à une vidéo de déclaration de mission ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour votre vidéo de déclaration de mission, renforçant l'identité de votre marque. Ils délivrent votre message stratégique avec des voix off naturelles et des sous-titres précis, rendant votre vision engageante et accessible.

HeyGen peut-il aider à visualiser efficacement notre déclaration de mission d'entreprise ?

Oui, HeyGen vous permet de traduire le développement de votre déclaration de mission d'entreprise en visuels dynamiques. En exploitant le texte à vidéo et diverses scènes, vous pouvez efficacement mettre en avant votre vision et votre objectif principal à travers une vidéo de déclaration de mission engageante.

HeyGen propose-t-il des options de personnalisation pour des vidéos de déclaration de mission alignées sur la marque ?

Absolument, HeyGen offre des modèles personnalisables étendus et des contrôles de branding, vous permettant de créer des vidéos de déclaration de mission qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs, et choisir parmi diverses options de voix d'acteur AI pour produire une vidéo unique et percutante.

