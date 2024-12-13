créez des vidéos de conformité au salaire minimum sans effort

Aidez les employeurs à comprendre les exigences de la FLSA et à se conformer à la loi en utilisant des explications conviviales en langage clair et des avatars AI professionnels.

485/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo informative de 60 secondes est nécessaire pour les responsables RH et les agents de conformité, détaillant les exigences cruciales de la FLSA pour assurer une conformité robuste au droit du travail. Cette vidéo nécessite un style visuel informatif et épuré, avec des superpositions de texte à l'écran pour mettre en évidence les spécificités légales, accompagnées d'une voix off calme et instructive. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière professionnelle et engageante.
Exemple de Prompt 2
Comment les entreprises peuvent-elles fournir efficacement des explications en langage clair pour les solutions de salaire minimum ? Créez une vidéo engageante de 30 secondes ciblant les propriétaires d'entreprises, en soulignant les avantages d'une conformité proactive. La présentation visuelle doit être moderne et attrayante, utilisant des coupes rapides et des images positives, avec une voix off dynamique et encourageante. Assurez l'accessibilité en générant des sous-titres/captions grâce aux capacités de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
L'importance de rester à jour avec les changements de la Fair Labor Standards Act pour se conformer à la loi peut être efficacement communiquée dans une vidéo dynamique de 50 secondes destinée à tous les employeurs et leurs employés. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et facile à digérer et une piste audio claire et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et maintenir un aspect cohérent et de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de conformité au salaire minimum

Produisez sans effort des vidéos de conformité au salaire minimum informatives et engageantes qui clarifient les exigences complexes de la FLSA pour vos employés, assurant le respect légal.

1
Step 1
Créez votre script de conformité
Rédigez des explications claires et en langage simple des exigences en matière de salaire minimum. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour délivrer votre message de conformité, assurant un ton convivial et accessible pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez les éléments de marque
Améliorez vos courtes vidéos avec l'identité visuelle de votre entreprise. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et le professionnalisme dans toutes vos communications de conformité.
4
Step 4
Exportez avec accessibilité
Générez votre vidéo finale de conformité, la rendant accessible à tous les employés. Incluez des sous-titres/captions générés automatiquement pour aider votre organisation à se conformer efficacement à la loi.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des clips de conformité informatifs

.

Créez rapidement des clips vidéo concis et engageants qui simplifient les réglementations complexes sur le salaire minimum et la FLSA pour une compréhension facile par votre personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de conformité au salaire minimum pour les employeurs ?

HeyGen permet aux employeurs de créer sans effort des vidéos cruciales de conformité au salaire minimum en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus, aidant les organisations à se conformer efficacement à la loi et à communiquer des informations essentielles.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une solution efficace pour produire des vidéos de conformité à la FLSA ?

HeyGen est une solution efficace pour les vidéos de conformité à la FLSA en transformant les exigences complexes de la FLSA en explications concises et en langage clair. Son interface conviviale permet une production rapide de courtes vidéos avec des capacités telles que la génération de voix off et l'accès à une bibliothèque multimédia.

HeyGen peut-il aider à s'assurer que les employés comprennent clairement les nouvelles exigences en matière de salaire minimum ?

Oui, HeyGen améliore la compréhension des nouvelles exigences en matière de salaire minimum grâce à des fonctionnalités telles que la génération de voix off professionnelle et les sous-titres/captions automatiques. Cela garantit une communication claire et accessible des obligations des employés pour se conformer à la loi.

Comment les organisations maintiennent-elles la cohérence de leur marque dans leurs vidéos de conformité au droit du travail avec HeyGen ?

Les organisations peuvent facilement maintenir la cohérence de leur marque dans leurs vidéos de conformité au droit du travail en utilisant les contrôles de marque robustes de HeyGen, y compris les logos et couleurs personnalisés, et des modèles personnalisables. Cela permet de créer des vidéos professionnelles qui s'alignent sur l'identité et les exigences de l'entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo