Créez des Vidéos de Micro-Processus : Simplifiez la Formation Instantanément
Améliorez la rétention des connaissances et simplifiez la formation des employés. Créez facilement des vidéos de micro-apprentissage captivantes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les employés actuels, conçue pour les mettre à jour sur une nouvelle fonctionnalité logicielle critique, en priorisant la rétention immédiate des connaissances. La présentation visuelle doit être dynamique et moderne, avec des graphismes nets et une musique de fond entraînante, tandis qu'un avatar AI délivre la narration claire et concise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle et cohérente.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes décrivant les meilleures pratiques pour une collaboration d'équipe virtuelle efficace, destinée à la formation générale en entreprise dans tous les départements. La présentation visuelle doit être élégante et de style infographique, complétée par une piste audio entraînante et des sous-titres clairs et accessibles. Cette courte vidéo sert de vidéo de micro-processus idéale, construite avec les modèles et scènes disponibles de HeyGen pour assurer une création de contenu rapide et visuellement attrayante.
Générez une vidéo de micro-apprentissage ciblée de 50 secondes présentant un guide de dépannage rapide pour un problème technique fréquemment rencontré, visant à renforcer la rétention des connaissances chez le personnel expérimenté. Le style visuel et audio doit être direct et orienté vers la solution de problèmes, avec des visuels nets et une voix concise et autoritaire, en utilisant le vaste support de bibliothèque/médias de HeyGen pour intégrer de manière transparente des indices visuels pertinents tout au long de cette vidéo de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent la participation des apprenants et améliorent la rétention des connaissances de votre personnel.
Élargissez la Création de Cours de Micro-Apprentissage.
Développez rapidement des cours de micro-apprentissage complets, élargissant votre portée éducative à un public mondial grâce à une génération de vidéos AI efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de micro-apprentissage ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de micro-apprentissage engageantes sans effort grâce à une IA avancée. Notre plateforme convertit votre script vidéo en contenu dynamique avec des avatars AI réalistes, simplifiant considérablement la production de vidéos de formation de haute qualité.
HeyGen peut-il aider à améliorer la rétention des connaissances dans la formation des employés ?
Absolument. HeyGen permet la production rapide de courtes vidéos pour une formation efficace des employés, idéales pour les stratégies de micro-apprentissage. Cette approche améliore la rétention des connaissances en délivrant des informations concises et digestes.
Quels éléments visuels puis-je personnaliser pour mes vidéos de formation en entreprise avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous avez un contrôle étendu sur les éléments visuels pour les aligner avec votre image de marque d'entreprise. Vous pouvez intégrer votre logo et vos couleurs de marque, utiliser notre bibliothèque de médias pour des ressources stock, et ajouter des sous-titres professionnels pour des vidéos de formation en entreprise complètes.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour créer des vidéos de micro-processus ?
HeyGen excelle à vous aider à créer des vidéos de micro-processus, parfaites pour l'intégration de nouveaux employés ou l'explication de procédures complexes. Il vous suffit de fournir votre script vidéo, et la plateforme de HeyGen générera des vidéos professionnelles qui facilitent une narration claire et un apprentissage efficace.