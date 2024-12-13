Créer des Vidéos de Sécurité dans le Métro pour une Formation Efficace

Transformez la formation des employés avec des visuels engageants et la puissante capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la sécurité de 45 secondes, urgente mais informative, pour les usagers réguliers du métro, en se concentrant sur les procédures d'urgence lors d'événements inattendus. Cette production devrait utiliser des visuels réalistes et un ton instructif, transmettant efficacement des informations cruciales telles que les itinéraires d'évacuation et les emplacements des boutons d'urgence. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen 'Texte en vidéo à partir de script' pour transformer rapidement des instructions détaillées en un récit visuel percutant, assurant que le contenu crucial des 'vidéos de formation à la sécurité' est livré avec précision.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes pour les familles et les groupes scolaires, en mettant l'accent sur des règles spécifiques du métro comme rester derrière la ligne jaune et l'embarquement supervisé. Cette 'production de vidéo de formation' devrait employer un style visuel animé et joyeux avec un audio clair et encourageant, rendant les consignes de sécurité complexes simples et mémorables. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour simplifier la création, en ajoutant des sous-titres pour une meilleure compréhension, transformant des règles abstraites en une expérience éducative pour les jeunes passagers.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment concis de 30 secondes de style 'vidéos de sécurité au travail', adapté pour l'assistance aux passagers et l'accessibilité, ciblant les personnes ayant des besoins spéciaux et le personnel qui les soutient. La vidéo devrait comporter des visuels empathiques, des médias diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et une voix off professionnelle rassurante expliquant les fonctionnalités d'assistance disponibles. Assurez-vous que cette information critique est facilement compréhensible et présentée de manière professionnelle en utilisant le redimensionnement & les exports de format d'image de HeyGen pour un visionnage optimal sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Sécurité dans le Métro

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité dans le métro professionnelles et engageantes avec les outils intuitifs de HeyGen, assurant une communication claire et la conformité pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre message de sécurité dans HeyGen. Utilisez notre fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' pour générer automatiquement une structure vidéo de base, posant les fondations essentielles pour votre communication.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter vos consignes de sécurité. Cette capacité ajoute une touche humaine, rendant vos vidéos de sécurité dans le métro plus engageantes et accessibles pour les employés.
3
Step 3
Appliquez l'Accessibilité Essentielle
Améliorez la portée et la conformité de vos vidéos en ajoutant des "sous-titres". Cela garantit que vos informations critiques de sécurité dans le métro sont accessibles à tous les spectateurs, y compris ceux ayant des déficiences auditives ou dans des environnements bruyants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement & les exports de format d'image" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Téléchargez facilement votre vidéo de formation à la sécurité dans le métro terminée, prête à être distribuée pour assurer une formation efficace des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Informations de Sécurité Complexes

Clarifiez les protocoles de sécurité dans le métro complexes et améliorez la compréhension globale pour tout le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos professionnelles de sécurité au travail en utilisant des présentateurs AI et des modèles prêts à l'emploi. Notre plateforme convertit votre script en contenu vidéo engageant, simplifiant votre processus de production de vidéos de formation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos de formation des employés ?

HeyGen propose une suite complète d'outils, y compris des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, pour générer rapidement un contenu de formation des employés cohérent et percutant. Cela assure une mise à l'échelle efficace de vos supports de formation visuelle.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité dans le métro engageantes avec des visuels personnalisés ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos de sécurité dans le métro en incorporant les visuels et graphiques de votre marque, ainsi que des éléments animés. Vous pouvez utiliser notre bibliothèque de médias et les contrôles de marque pour garantir que vos vidéos soient à la fois informatives et visuellement attrayantes.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour toutes vos vidéos de formation, améliorant l'accessibilité pour des audiences diverses. Cela garantit que les messages de sécurité cruciaux sont clairement transmis à chaque employé.

