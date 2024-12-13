Créez des Vidéos pour Opérateurs de Métro avec l'IA : Améliorez la Formation

Rationalisez la production de vos vidéos de formation pour opérateurs avec des outils IA. Générez rapidement du contenu vidéo engageant en utilisant les avatars AI de HeyGen.

432/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de style mini-documentaire de 60 secondes pour le grand public et les nouveaux opérateurs potentiels, mettant en avant l'impact quotidien vital des opérations de métro. Cette vidéo devrait adopter une ambiance réaliste avec des images du monde réel, une voix off informative et amicale, et des sons ambiants de la ville, réalisée efficacement en important votre script dans la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour guider la narration visuelle de ce contenu vidéo crucial.
Exemple de Prompt 2
Comment pouvons-nous produire rapidement une vidéo convaincante de 30 secondes pour le personnel interne, mettant en lumière l'effort complexe en coulisses pour maintenir des services de métro efficaces ? Développez un style visuel dynamique basé sur des infographies avec une musique de fond entraînante et une voix off concise et professionnelle, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo chaleureuse et reconnaissante de 20 secondes spécifiquement pour tous les opérateurs de métro, conçue pour transmettre un remerciement sincère. Le style visuel doit être simple et basé sur des graphiques, soutenant une voix off claire et sincère, qui peut être créée sans effort grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque mot résonne avec le public cible pour créer des vidéos d'opérateurs de métro percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos pour Opérateurs de Métro

Rationalisez la formation des nouveaux opérateurs METRO avec des vidéos engageantes et alimentées par l'IA. Produisez rapidement du contenu professionnel, en assurant l'accessibilité et la cohérence de la marque.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Scénarisée
Transformez sans effort votre script de formation en une vidéo dynamique. Utilisez la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen pour générer du contenu engageant pour les opérateurs de métro.
2
Step 2
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Assurez-vous que vos vidéos de formation sont inclusives. Ajoutez des sous-titres/captions clairs pour répondre aux normes d'accessibilité et soutenir les divers besoins d'apprentissage de tous les opérateurs.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Maintenez la cohérence de la marque à travers tous les supports de formation. Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de Branding de HeyGen pour un aspect professionnel.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Préparez votre vidéo terminée pour divers canaux de distribution. Utilisez le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser votre formation pour toute plateforme vidéo en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Mises à Jour Vidéo Rapides et Engagantes

.

Créez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour des annonces, des briefings de sécurité ou des recrutements, assurant une communication claire et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour opérateurs de métro efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos pour opérateurs de métro" de haute qualité en utilisant une technologie "vidéo AI" avancée. Transformez facilement des scripts en "contenu vidéo" engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, simplifiant ainsi votre processus de "production vidéo".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de formation pour opérateurs ?

Pour le développement de "vidéos de formation pour opérateurs", HeyGen propose des outils complets tels que des modèles personnalisables, des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, et une vaste bibliothèque multimédia. Cela garantit que vous pouvez produire un "contenu vidéo" clair et efficace pour les "nouveaux opérateurs" de manière efficace, en intégrant potentiellement des "fonctionnalités ADA" facilement.

Puis-je personnaliser le contenu vidéo pour mon service de bus METRO ?

Absolument. La "plateforme vidéo" de HeyGen permet une personnalisation étendue de votre contenu "vidéo numérique", y compris l'ajout de votre marque spécifique, logos et couleurs. Vous pouvez adapter chaque vidéo pour refléter parfaitement l'identité et le style de communication de votre service de "bus METRO".

Est-il facile de produire du contenu vidéo en ligne avec les outils AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de "création vidéo" avec des "outils AI" intuitifs et une interface conviviale. Vous pouvez rapidement générer des "vidéos en ligne" professionnelles à partir de scripts textuels, rendant accessible à quiconque la "création" de récits captivants sans compétences techniques approfondies.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo