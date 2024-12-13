Créez Facilement des Vidéos de Définition de Métriques avec l'AI

Créez rapidement des vidéos engageantes pour vos définitions de métriques, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une narration visuelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes spécifiquement pour les marketeurs, démontrant comment expliquer rapidement le 'Taux de Conversion' en utilisant le 'Modèle de Création de Vidéos de Définition de Métriques' de HeyGen. Adoptez un style de narration visuelle dynamique et vibrant avec une voix off entraînante, améliorant la clarté avec des sous-titres intégrés et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Imaginez produire une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les responsables du succès client, détaillant la définition de la métrique 'Taux de Churn' dans divers contextes. Cette vidéo adoptera un style visuel propre et corporatif avec une voix directe et rassurante, utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts et le redimensionnement des ratios d'aspect pour un déploiement multi-plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs, simplifiant la définition de la métrique 'Retour sur Dépenses Publicitaires (ROAS)'. En utilisant le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit de HeyGen, présentez un ton amical et conversationnel soutenu par des médias stock engageants et des sous-titres clairs, rendant les idées complexes accessibles grâce aux outils AI de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Définition de Métriques

Transformez facilement des définitions de métriques complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre en utilisant les outils AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez par sélectionner un 'Modèle de Création de Vidéos de Définition de Métriques' préconçu dans la bibliothèque de HeyGen ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vidéo à partir de zéro, assurant un aspect professionnel pour vos vidéos de formation AI en utilisant nos capacités de Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Définition de Métrique
Collez vos 'définitions de métriques' détaillées directement dans l'éditeur de script. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script préparera automatiquement votre contenu pour une diffusion verbale, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Sélectionnez un Porte-parole AI et Améliorez
Élevez votre vidéo en sélectionnant un 'Porte-parole AI' parmi notre large gamme d'avatars AI. Ces présentateurs virtuels livreront vos définitions de métriques avec une voix claire et engageante, améliorant la compréhension grâce à l'utilisation des avatars AI.
4
Step 4
Générez, Personnalisez et Exportez
Une fois votre script et votre avatar prêts, générez votre vidéo. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en ajoutant des sous-titres, assurant que vos 'vidéos engageantes' sont polies et prêtes à être partagées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes pour une Éducation Plus Claire

.

Clarifiez les définitions de métriques complexes et les concepts de données en utilisant des vidéos AI engageantes, rendant l'information complexe accessible et facile à comprendre pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de définition de métriques ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos engageantes pour les définitions de métriques en utilisant des avatars AI avancés et des modèles personnalisables. Cela permet aux utilisateurs de transformer facilement des données complexes en narration visuelle professionnelle, rendant l'information digeste et mémorable.

HeyGen propose-t-il un Porte-parole AI pour améliorer les vidéos de formation AI ?

Oui, HeyGen fournit des avatars AI réalistes qui fonctionnent comme un Porte-parole AI pour vos vidéos, améliorant considérablement l'impact de vos vidéos de formation AI. Notre plateforme agit comme un Générateur de Texte en Vidéo Gratuit, vous permettant de donner vie à vos scripts rapidement avec une voix off naturelle.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation avancée des vidéos ?

HeyGen offre des outils AI robustes pour une personnalisation technique complète des vidéos, y compris des voix off de haute qualité, des sous-titres automatisés et des contrôles de branding. Les utilisateurs peuvent également utiliser des outils de redimensionnement puissants pour optimiser leurs vidéos pour diverses plateformes et ratios d'aspect sans effort.

Les outils AI de HeyGen peuvent-ils bénéficier aux marketeurs et aux responsables du succès client pour créer du contenu percutant ?

Absolument, les outils AI de HeyGen permettent aux marketeurs et aux responsables du succès client de produire efficacement du contenu de formation de haute qualité et des vidéos engageantes. En utilisant des avatars AI et la narration visuelle, ils peuvent créer des vidéos de définition de métriques puissantes qui résonnent avec leur audience et améliorent la compréhension.

