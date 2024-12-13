Créer des Vidéos de Stratégie de Message pour un Impact Maximum

Créez des vidéos de message de marque convaincantes qui accrochent les spectateurs dans les 3 premières secondes. Exploitez la conversion de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour simplifier la production.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, soulignant l'importance cruciale de 'connaître votre audience' pour créer un 'appel à l'action fort'. Présentez ce contenu avec une esthétique visuelle professionnelle et épurée, en incorporant des éléments de style infographique, et livré par un avatar AI confiant pour une représentation de marque cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les startups et entrepreneurs, illustrant comment construire un 'message de marque convaincant' qui contribue à une 'identité de marque forte'. Employez un style visuel riche et motivant, avec des exemples de branding réussi, accompagné d'une musique inspirante et des sous-titres dynamiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et l'impact.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo pratique de 30 secondes basée sur des conseils pour les gestionnaires de réseaux sociaux, en se concentrant sur la façon d''optimiser pour chaque plateforme' en comprenant les différentes exigences de 'ratio d'aspect'. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et pratique, utilisant potentiellement des écrans partagés pour démontrer divers formats, accompagné d'une voix off énergique. Utilisez la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour montrer une adaptation de contenu sans faille.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Stratégie de Message

Créez des vidéos convaincantes qui articulent le message unique de votre marque, captivent votre audience et stimulent l'engagement sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez Votre Récit Convaincant
Commencez par définir votre message de marque principal et votre audience cible. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen "conversion de texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer sans effort votre script bien conçu en une vidéo professionnelle, garantissant que votre message de marque convaincant est clairement communiqué.
2
Step 2
Choisissez la Voix Visuelle de Votre Marque
Sélectionnez un "avatar AI" qui représente le mieux la personnalité de votre marque et résonne avec votre public cible. Cela établit une identité de marque forte et offre une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles Dynamiques
Améliorez l'engagement des spectateurs et l'accessibilité en incorporant des "sous-titres" dans votre vidéo. Ces sous-titres dynamiques garantissent que votre message est compris, même lorsqu'il est regardé sans son, élargissant votre portée et votre impact.
4
Step 4
Exportez et Optimisez pour les Plateformes
Finalisez votre vidéo en utilisant la capacité de "redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que votre vidéo est optimisée pour chaque plateforme, maximisant la visibilité et la captivation de l'audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Message de Marque Inspirant

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour renforcer votre message de marque, construire une identité de marque forte et établir une connexion profonde avec votre audience cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de stratégie de message convaincantes ?

HeyGen vous permet de développer un message de marque fort grâce à la création de vidéos alimentée par l'IA. Utilisez des sous-titres dynamiques, des structures narratives et des modèles personnalisables pour captiver votre audience et accrocher les spectateurs dans les 3 premières secondes, garantissant que votre marketing vidéo sur les réseaux sociaux se démarque.

HeyGen peut-il optimiser les vidéos pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen vous permet d'optimiser votre production vidéo pour chaque plateforme. Ajustez facilement les ratios d'aspect et utilisez des sous-titres dynamiques pour garantir que votre message de marque résonne efficacement sur divers canaux de réseaux sociaux, améliorant ainsi votre stratégie globale de marketing vidéo sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour captiver une audience et inciter à l'action ?

HeyGen fournit des avatars AI et la génération de voix off pour délivrer votre message de marque avec impact. Créez une structure narrative convaincante et incluez un appel à l'action fort dans vos vidéos pour engager efficacement votre audience et améliorer votre stratégie de message.

Comment HeyGen soutient-il une identité de marque cohérente dans le contenu vidéo ?

HeyGen assure une identité de marque forte en offrant des contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Cela vous permet de maintenir un message de marque cohérent et convaincant dans toute votre production vidéo, renforçant votre positionnement et votre stratégie de message pour connaître votre audience.

