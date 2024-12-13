Créer des Vidéos de Directives de Communication : Renforcez la Cohérence de Marque

Assurez une communication de marque cohérente et une production vidéo efficace ; transformez les scripts en vidéos engageantes grâce aux capacités de texte-à-vidéo de HeyGen.

556/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes démontrant comment utiliser efficacement un modèle de vidéos de directives de communication, parfait pour les équipes de communication interne et les créateurs de contenu. L'esthétique visuelle doit être épurée et pédagogique, avec des textes à l'écran synchronisés avec une voix off amicale et accessible. Mettez en avant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen simplifie le processus de transformation des directives écrites en vidéos engageantes et de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes expliquant comment créer et mettre en œuvre rapidement des directives de branding vidéo, destinée aux équipes de production vidéo et aux freelances externes. La présentation visuelle doit être lumineuse et énergique, avec des coupes rapides illustrant les étapes clés, et une narration claire et dynamique. Soulignez l'importance de l'accessibilité et assurez-vous que tous les dialogues sont soutenus par les sous-titres automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 50 secondes montrant comment même les petites entreprises peuvent créer facilement des messages de marque engageants, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de réseaux sociaux. Le style visuel doit être attrayant et moderne, avec des transitions de scène dynamiques et une voix off chaleureuse et encourageante. Illustrez comment les modèles et scènes diversifiés de HeyGen peuvent les aider à maintenir une apparence professionnelle tout en respectant leur identité de marque unique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Directives de Communication

Assurez une communication de marque cohérente à travers toutes les communications en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI pour un contenu engageant et évolutif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle pour Vos Directives
Sélectionnez parmi une variété de "modèles vidéo alimentés par l'AI" pour commencer à structurer les directives de communication de votre marque, assurant un point de départ cohérent.
2
Step 2
Personnalisez avec un Avatar AI
Intégrez des "avatars AI" pour présenter vos directives de communication de manière claire et engageante, rendant votre contenu plus accessible et dynamique.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Utilisez les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour incorporer l'identité visuelle de votre entreprise, garantissant que chaque vidéo s'aligne avec vos "directives de branding vidéo" établies.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Vos Vidéos
Finalisez vos vidéos en utilisant le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour produire des ressources professionnelles de haute qualité prêtes pour des "solutions de formation évolutives".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Vidéos de Directives

.

Générez des clips vidéo courts et engageants à partir de directives pour un partage rapide et un renforcement sur diverses plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de communication de marque cohérentes de manière efficace ?

HeyGen vous permet de créer des messages de marque engageants avec des modèles vidéo alimentés par l'AI. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour garantir que vos directives de branding vidéo sont appliquées de manière cohérente à travers tout le contenu, favorisant une production vidéo efficace.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour développer des vidéos de directives de communication ?

HeyGen offre une plateforme complète avec des modèles personnalisables et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser les capacités de voix d'acteur AI pour produire des vidéos de haute qualité qui respectent votre modèle spécifique de communication de marque.

HeyGen peut-il simplifier le processus de mise en œuvre des directives de branding vidéo ?

Absolument, HeyGen simplifie la création et la mise en œuvre des directives de branding vidéo. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI et des modèles faciles à utiliser, vous pouvez rapidement générer des vidéos cohérentes et de haute qualité, rendant les solutions de formation évolutives et la création de contenu sans effort.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence dans les vidéos de directives de communication ?

HeyGen assure une communication de marque cohérente grâce à des fonctionnalités alimentées par l'AI telles que le texte-à-vidéo, les acteurs vocaux AI, et le générateur de sous-titres AI. Ces outils vous permettent de standardiser le contenu, les voix et les éléments visuels, produisant des communications de marque engageantes et unifiées sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo