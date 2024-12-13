créer des vidéos de cadre de message avec l'AI
Permettre aux marketeurs B2B d'articuler des propositions de valeur convaincantes grâce à la création de contenu dynamique utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel dynamique de 60 secondes pour les équipes de vente et de marketing, démontrant comment mettre en œuvre rapidement un cadre de message à l'aide de modèles pratiques. Mettez l'accent sur la création de propositions de valeur convaincantes qui résonnent avec les clients. La vidéo doit présenter un avatar AI enthousiaste de HeyGen, avec des textes clairs à l'écran et un ton assuré.
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les professionnels du marketing digital, mettant en avant l'impact des messages humains et d'un contenu relatable pour percer le bruit du marché. Le style visuel et audio doit être moderne et empathique, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels pertinents et engageants qui connectent avec le public.
Générez une pièce de réflexion de 50 secondes destinée aux leaders et stratèges B2B, discutant de la manière dont un cadre de message cohérent favorise une meilleure alignement entre le marketing et les ventes. Présentez cela avec un avatar AI exécutif autoritaire et raffiné et des infographies professionnelles, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique sophistiquée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de diffuser votre cadre de message auprès des publics cibles.
Améliorez la formation sur le cadre de message.
Améliorez la compréhension et la rétention des cadres de message produit par les équipes grâce à des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les marketeurs B2B à créer des vidéos de cadre de message convaincantes ?
HeyGen permet aux marketeurs B2B de créer efficacement des vidéos de message produit engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez transformer vos propositions de valeur en messages humains, assurant un contenu relatable pour votre public cible.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de message et de positionnement produit efficaces ?
HeyGen fournit des outils de création de contenu robustes, y compris des modèles personnalisables et la génération de voix off, pour construire rapidement votre message et positionnement produit. Cela simplifie le processus de communication de votre cadre de message aux équipes de vente et de marketing.
HeyGen peut-il aider à s'assurer que mes vidéos de cadre de message B2B résonnent avec mon public cible ?
Oui, HeyGen vous permet d'infuser des messages humains dans vos vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off ajustables, rendant votre message B2B plus percutant et assurant un contenu relatable. Cela aide à délivrer efficacement votre positionnement produit.
Comment HeyGen soutient-il l'alignement marketing et ventes dans la distribution de contenu de cadre de message ?
HeyGen simplifie la création de contenu vidéo cohérent pour votre cadre de message, favorisant un meilleur alignement entre le marketing et les ventes. Vous pouvez facilement générer et partager des vidéos engageantes pour vous assurer que tout le monde communique un message produit unifié.